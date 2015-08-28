ЕС не может сейчас отменить санкции в отношении России – Меркель

Ангела Меркель. Фото:ТАСС/Станислав Красильников

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на мероприятии, посвященном 60-летию Германо-австрийской торговой палаты, заявила, что Евросоюз пока не может отменить санкции в отношении России, передает сайт "Комсомольской правды".

По словам политика, Берлин хочет возобновить партнерские отношения с Москвой, и власти Германии "не хотят попасть в ситуацию, когда придется выбирать между Украиной и Россией".

Также Меркель признала, что введенные ЕС ограничения затронули ряд европейских компаний, и сейчас власти хотят "достичь таких политических рамочных условий, которые позволили бы нам снять санкции".

Канцлер подчеркнула, что Москва может существенно продвинуть работу в урегулировании конфликта в Сирии. "На примере соглашения с Ираном мы увидели, что можно достигнуть единства с Россией", – сказала она.

Напомним, в июне 2014 года ЕС ввел санкции в отношении России. Они запрещают экспорт товаров военного и двойного назначения из ЕС, оборудования для нефтяных разработок и ограничивают финансирование российских оборонных концернов. Кроме того, запрещено долговое финансирование "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", а пяти крупнейшим банкам запрещается выдавать кредиты на сроки более месяца.

22 июня этого года ограничения продлили, санкции будут действовать до 31 января 2016 года. Как отметила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич, меры введены "с целью полной реализации Минских соглашений".