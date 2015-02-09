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Культура

9 февраля, 12:56

Брэд Питт вновь отправится на войну

Анджелина Джоли Брэд Питт кино триллеры Роберт Земекис

Брэд Питт. Фото: facebook.com/Brad.Official.Page

Голливудский актер Брэд Питт снимется в романтическом триллере Роберта Земекиса, автора культовой трилогии "Назад в будущее". Сценаристом нового фильма выступит Стивен Найт ("Порок на экспорт", "Седьмой сын"). Дата выхода картины будет объявлена чуть позже, сообщает Variety.

У проекта еще нет рабочего названия, подробности сюжета не раскрываются. Известно лишь, что действие драмы происходит во время Второй мировой войны. Над фильмом работают сразу три компании: Paramount Pictures, GK Films и New Regency.

Напомним, ранее сообщалось, что Брэд Питт, Кристиан Бейл и Райан Гослинг сыграют в экранизации книги писателя и журналиста Майкла Льюиса "Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы". Книга Льюиса, ставшая бестселлером, рассказывает о причинах и развитии ипотечного кризиса в США в 2000-е годы.

Последним фильмом, в котором снялся Брэд Питт, стала военная драма "Ярость" Дэвида Эйера. Также в 2014 году закончились съемки картины "У моря" Анджелины Джоли, а в 2015 году Питт намерен принять участие в новом проекте Джоли "Африка".

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