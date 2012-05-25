Приложение для записи к врачу появится на новых платформах

Департамент информационных технологий предлагает жителям выбрать, каких мобильных платформ им не хватает в новом приложении для записи к врачу.

Сейчас приложение, с помощью которого можно удаленно записаться в городские поликлиники, работает на платформах iOS и Android. Опрос, опубликованный на сайте, предлагает также путем голосования добавить приложения для Windows Phone, BlackBerry, Symbian и другие.

Приложение дает возможность записаться на прием к врачу всем членам семьи, сообщает департамент. Пользователь может создать профиль, в котором сохраняется история записей, выбрать врача нужного направления или отменить запланированный прием. Пациентам, которые не явятся в назначенное время больше 5 раз в году, грозят санкции – в следующий раз назначить прием они смогут только лично, через регистратуру медицинского учреждения, уточняется в сообщении.

Для бронирования времени приема через приложение понадобится номер полиса обязательного медицинского страхования. Записаться в поликлинику также можно через интернет на московском портале государственных услуг (pgu.mos.ru). Там же публикуется актуальный список учреждений, работающих в системе ЕМИАС, которую используют приложения. Сейчас он включает 227 городских поликлиник, а к концу июня система охватит все лечебно-профилактические учреждения столицы.