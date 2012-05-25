Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

25 мая 2012, 13:45

Приложение для записи к врачу появится на новых платформах

Android связь iOS Департамент информационных технологий Москвы медицина

Департамент информационных технологий предлагает жителям выбрать, каких мобильных платформ им не хватает в новом приложении для записи к врачу.

Сейчас приложение, с помощью которого можно удаленно записаться в городские поликлиники, работает на платформах iOS и Android. Опрос, опубликованный на сайте, предлагает также путем голосования добавить приложения для Windows Phone, BlackBerry, Symbian и другие.

Приложение дает возможность записаться на прием к врачу всем членам семьи, сообщает департамент. Пользователь может создать профиль, в котором сохраняется история записей, выбрать врача нужного направления или отменить запланированный прием. Пациентам, которые не явятся в назначенное время больше 5 раз в году, грозят санкции – в следующий раз назначить прием они смогут только лично, через регистратуру медицинского учреждения, уточняется в сообщении.

Для бронирования времени приема через приложение понадобится номер полиса обязательного медицинского страхования. Записаться в поликлинику также можно через интернет на московском портале государственных услуг (pgu.mos.ru). Там же публикуется актуальный список учреждений, работающих в системе ЕМИАС, которую используют приложения. Сейчас он включает 227 городских поликлиник, а к концу июня система охватит все лечебно-профилактические учреждения столицы.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать