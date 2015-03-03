У Mortal Kombat X появится мобильная версия

Фото: Страница Mortal Kombat в Facebook
Студия NetherRealm Studios, работающая на файтингом Mortal Kombat X, выпустит игру для мобильных платформ (Android, iOS), причем бесплатную. Об этом сообщается в официальной группе Mortal Kombat в Facebook.
Мобильный Mortal Kombat X будет смесью файтинга и карточной игры, а за достижения в консольной версии будут даваться награды в мобильной и наоборот. Будет в мобильной версии и многопользовательский режим, и привычные Fatality, и появившиеся в 2011 году мощные серии ударов X-Ray.
Обе версии Mortal Kombat X выйдут 14 апреля.
Первоначально разработчики хотели сделать видеоигру с Жан-Клодом Ван Дамом, но что-то пошло не так, и вместо этого в 1992 году вышел Mortal Kombat. Оригинальная игра получила продолжение не только в играх серии, но и в адаптациях (фильмы, мультфильмы, сериалы, комиксы, карточные игры). Наряду со Street Fighter, Mortal Kombat является одним из самых успешных файтингов за всю историю видеоигр.