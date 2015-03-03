Форма поиска по сайту

03 марта 2015, 11:40

Технологии

У Mortal Kombat X появится мобильная версия

Фото: Страница Mortal Kombat в Facebook

Студия NetherRealm Studios, работающая на файтингом Mortal Kombat X, выпустит игру для мобильных платформ (Android, iOS), причем бесплатную. Об этом сообщается в официальной группе Mortal Kombat в Facebook.

Мобильный Mortal Kombat X будет смесью файтинга и карточной игры, а за достижения в консольной версии будут даваться награды в мобильной и наоборот. Будет в мобильной версии и многопользовательский режим, и привычные Fatality, и появившиеся в 2011 году мощные серии ударов X-Ray.

Обе версии Mortal Kombat X выйдут 14 апреля.

Mortal Kombat - серия видеоигр в жанре файтинг, созданная Эдом Буном и Джоном Тобиасом. Изначально игры серии разрабатывались для аркадных автоматов, а впоследствии были перенесены на другие платформы.

Первоначально разработчики хотели сделать видеоигру с Жан-Клодом Ван Дамом, но что-то пошло не так, и вместо этого в 1992 году вышел Mortal Kombat. Оригинальная игра получила продолжение не только в играх серии, но и в адаптациях (фильмы, мультфильмы, сериалы, комиксы, карточные игры). Наряду со Street Fighter, Mortal Kombat является одним из самых успешных файтингов за всю историю видеоигр.

