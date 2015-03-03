У Mortal Kombat X появится мобильная версия

Фото: Страница Mortal Kombat в Facebook

Студия NetherRealm Studios, работающая на файтингом Mortal Kombat X, выпустит игру для мобильных платформ (Android, iOS), причем бесплатную. Об этом сообщается в официальной группе Mortal Kombat в Facebook.

Мобильный Mortal Kombat X будет смесью файтинга и карточной игры, а за достижения в консольной версии будут даваться награды в мобильной и наоборот. Будет в мобильной версии и многопользовательский режим, и привычные Fatality, и появившиеся в 2011 году мощные серии ударов X-Ray.

Обе версии Mortal Kombat X выйдут 14 апреля.

