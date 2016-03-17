Начался снос еще трех ветхих пятиэтажек на западе столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рабочие приступили к сносу трех ветхих пятиэтажек в ЗАО. Общая площадь демонтируемых домов составляет более восьми тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

Два из предназначенных к сносу зданий расположены на Ленинском проспекте. Еще один дом находится на проспекте Вернадского.

Кроме того, в ближайшее время специалисты начнут демонтировать пятиэтажку на 2-й Хуторской улице в САО.

По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, в Западном округе столицы осталось снести 58 зданий, еще 5 ветхих домов ждут сноса в САО.

Всего в городе осталось снести 128 пятиэтажек.

"Москва в цифрах": Расселение пятиэтажек

Программа сноса ветхого и аварийного жилья была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось демонтировать аварийные дома "сносимых" серий, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Под эту категорию попали некоторые категории домов, построенные в конце пятидесятых и шестидесятых годах.

Завершить программу сноса пятиэтажек планируется в 2017 году. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Сегодня старые дома сносят в рамках государственной программы "Жилище". Всего по ней планируется ликвидировать 1722 пятиэтажки. В Центральном, Южном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах программа сноса уже завершена. Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров.