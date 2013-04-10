Андрей Аршавин: скидочные купоны, чипсы и кальян

Андрей Аршавин. Фото: ИТАР-ТАСС

Один из самых известных российских футболистов Андрей Аршавин, часто попадал в курьезные ситуации. Иногда они бывали просто забавными, иногда, наоборот, неудачное высказывание Аршавина делало его “персоной нон-грата” для российских болельщиков. По окончании текущего сезона, Аршавин собрался завершить карьеру. Сетевое издание M24.ru вспоминает то, чем запомнился футболист помимо своих спортивных достижений.

После триумфального для России Евро-2008 Аршавин cтал главной звездой российского футбола, которой прочили едва ли не такое же будущее, как Роналду и Месси. Впрочем, репутация Аршавина серьезно пострадала после поражения сборной России в стыковых матчах против Словении.

Тогда наша команда уступила по сумме двух матчей и не поехала на чемпионат мира. После этого события программа "Человек и закон" показала сюжет, посвященный подготовке игроков сборной России к стыковым матчам.

Как утверждали журналисты программы, футболисты готовились побеждать Словению весьма оригинальным образом, а именно курением кальяна в одной из столичных гостиниц и ночными посиделками с девушками.

Несмотря на то, что больше всего в материале упоминались братья Березуцкие, общественность поспешила возложить едва ли не всю вину за поражение на Аршавина. Его обвинили в нарушении спортивного режима, а на тематических форумах и ресурсах слова "Аршавин" и "кальян" на долгое время стали практически синонимами.

Позже в некоторых СМИ появились публикации, что Аршавин и еще несколько футболистов якобы напились перед ответным матчем со Словенией. Эта информация не подтвердилась, но блогосфера поспешила обсудить новое "откровение" и главным виновником "беспредела" был назван Аршавин.

Первым сезон в "Арсенале" получился триумфальным для Аршавина – покер на "Энфилде" помог ему покорить сердца англичан. Но ненадолго, уже в следующем году Аршавин стал игроком запаса, а затем плотно осел на скамейке запасных, вставая с нее только по большим праздникам.

Футболист решил немного подзаработать, снявшись в рекламе чипсов. Общественность, которая высмеивала Роналду за тесное содружество с шампунем, не прошла мимо новой медиазвезды. "Вкус укропа с маринованными огурчиками" обернулся для Аршавина валом насмешек со стороны фанатов и новым прозвищем "Чипсоед".

Позубоскалили фанаты и над историей, появившейся на официальном сайте футболиста в марте прошлого года. Аршавин стал участником небольшого ДТП в Санкт-Петербурге – в его машину сзади въехал другой участник движения. Все бы ничего – Аршавин не один и не два раза попадал в аварии, но на сайте он рассказал, что водитель трамвая, проезжавшего мимо места аварии, увидев звезду, сфотографировался с Аршавиным и подарил ему огромный грейпфрут.

Обсудили и эпизод, произошедший в прошлом апреле в матче "Зенита" и ЦСКА. Тогда Аршавин непонятным образом отпраздновал гол в ворота армейцев, наступив на своего партнера по команде Владимира Быстрова, который лежал на газоне, ожидая появления бригады медиков.

Позднее Аршавин прокомментировал свой поступок следующим образом: "Он просто корчился, и я хотел его добить".

Но настоящим ударом по имиджу футболиста стала история, которая произошла во время чемпионата Европы в Польше. После поражения от Греции, оставившего сборную России за бортом плей-офф, Аршавин допустил высказывание, разом сделавшее его чуть ли не изгоем в глазах российских болельщиков.

"То, что мы не оправдали ваши ожидания - это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Когда буду в Думе, тогда и отчитаюсь перед вами", - заявил Аршавин на встрече с фанатами в холле отеля "Бристоль".

Эффект от этих слов был такой, что один из топ-менеджеров "Газпрома" даже предложил выслать футболиста из страны и запретить ему возвращаться обратно. Комментарии от официальных футбольных лиц были отнюдь не мягче. В первом матче за сборную после этого инцидента Аршавина весь матч освистывали собственные болельщики.

После того, как экс-капитан сборной вернулся в "Арсенал", произошел новый казус. Британский таблоид "The Sun" уличил Аршавина в излишней прижимистости. Оказывается, футболист сборной России и лондонского клуба регулярно водил семью в "Макдональдс" и расплачивался там купонами на скидки.

По информации "Sun" доход Аршавина на тот момент времени составлял около 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Один из сотрудников "Макдональдса" заявил, что Аршавин специально собирает скидочные купоны, чтобы поменьше платить.

В марте текущего года Аршавин, который к этому времени превратился в игрока глубокого запаса "Арсенала", снова ненадолго оказался в центре внимания. И снова из-за рекламы, как и в случае с чипсами. Правда, в рекламе букмекерской компании Paddy Power спортсмен не снимался, даже, пожалуй, наоборот. В своей рекламной компании букмекеры предложили известным футболистам, которые сидят на скамейке запасных в своих клубах, новую работу.

Аршавину предложили поработать чистильщиком туалетов. "Андрей, как по-русски будет "вантуз?" – гласила надпись на рекламном щите.

Впрочем, среди осмеянных также оказались такие известные футболисты, как Фернандо Торрес, Даррен Бент, Питер Одемвингие и Жозе Босингва.

И напоследок Аршавин удивил публику автографом "Никогда не здавайся. Андрей Аршавин" (да-да, именно так и было написано). Это при том, что не далее как 8 дней назад экс-капитан сборной занял второе место в списке самых образованных футболистов.

Аршавин – безусловно, один из лучших российских футболистов последнего десятилетия. Возможно, он добился бы еще больших высот, если бы не "меметичность" и умение становится участником всевозможных скандалов и курьезов. Но в историю он войдет не как "Чипсоед" или "Чистильщик туалетов", а как первый российский футболист, занявший шестое место в голосовании на “Золотой мяч”.

Василий Макагонов @vmakagonov