Экс-капитан сборной России по футболу Аршавин определился с будущим

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин продлил контракт с казахстанским "Кайратом" до конца следующего года. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба из Алма-Аты.

35-летний форвард выступает за "Кайрат" с марта этого года. В 36 матчах за казахстанский клуб Аршавин забил 11 голов.