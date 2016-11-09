Форма поиска по сайту

09 ноября 2016, 10:15

Экс-капитан сборной России по футболу Аршавин определился с будущим

Фото: fckairat.com

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин продлил контракт с казахстанским "Кайратом" до конца следующего года. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба из Алма-Аты.

35-летний форвард выступает за "Кайрат" с марта этого года. В 36 матчах за казахстанский клуб Аршавин забил 11 голов.

За свою карьеру Аршавин выступал за санкт-петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал" и краснодарскую "Кубань". В составе "Зенита" Аршавин стал трехкратным чемпионом России, дважды становился серебряным призером турнира, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, Суперкубок России и Кубок премьер-лиги.

С 2002 по 2012 годы форвард сыграл 75 матчей и забил 17 голов за сборную России, был ее капитаном. В 2008 году в составе национальной команды Аршавин завоевал бронзовые награды чемпионата Европы.

