Экс-капитан сборной России по футболу Аршавин определился с будущим

Фото: fckairat.com
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин продлил контракт с казахстанским "Кайратом" до конца следующего года. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба из Алма-Аты.
35-летний форвард выступает за "Кайрат" с марта этого года. В 36 матчах за казахстанский клуб Аршавин забил 11 голов.
С 2002 по 2012 годы форвард сыграл 75 матчей и забил 17 голов за сборную России, был ее капитаном. В 2008 году в составе национальной команды Аршавин завоевал бронзовые награды чемпионата Европы.