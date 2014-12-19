Столичным валютным обменникам грозят рейды полиции

Столичные валютные обменники может проверить полиция

ГУ МВД по Москве проанализирует возможность проведения рейдов по городским пунктам обмена валют. Об этом M24.ru рассказал начальник столичного главка Анатолий Якунин. Между тем москвичи все чаще жалуются на махинации в пунктах обменов валют, жалобы уже поступают в Мосгордуму.

"Появились разговоры про мошенничества в обменниках. Сейчас проанализируем ситуацию и будем думать, что делать", — отметил Якунин. По словам чиновника, рейды пока не начались.

Как пояснила M24.ru глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, в столичный парламент уже приходят первые сообщения о валютных спекуляциях. "Москвичи жалуются на то, что сотрудники обменников пересчитывали деньги не по тому курсу, который был заявлен на информационном табло, и на то, что курс в обменниках сильно отличается от официального, - пояснила Святенко. - Полицейские должны проверить все поступившие заявления и завести уголовные дела. Возможно, в Москве работает организованная группа лиц в сговоре”.

Обменные пункты как отдельные организации запрещены в России с 2010 года. Сейчас могут работать только дополнительные офисы банков с функционалом как минимум из трех операций. В бывших обменниках начали, к примеру, предлагать переводы денежных средств и оплату коммунальных услуг. Обменные пункты как отдельные организации запрещены в России с 2010 года. Сейчас могут работать только дополнительные офисы банков с функционалом как минимум из трех операций. В бывших обменниках начали, к примеру, предлагать переводы денежных средств и оплату коммунальных услуг. По официальным данным Центробанка РФ, на 28 ноября 2014 года в Москве и Московской области зарегистрировано 5943 кредитных организаций и филиалов, имеющих валютную лицензию. В начале декабря сообщалось, что ГУ МВД по Москве за ноябрь выявило 25 незаконных обменных пунктов. ЦБ также ведет свою статистику по нелегальным точкам обмена. По последним данным, 2 декабря в Москве было обнаружено еще три нелегальных обменника. В этом году правонарушений стало больше: с января по декабрь 2013 года ЦБ обнаружил в Москве 36 нелегальных обменных пунктов, а за тот же период 2014 года — 55 точек.

У фальшивых обменников есть большой спектр статей законодательства, которые они нарушают. Все зависит от того, как конкретно потребителя обманывают, пояснил глава АРБ. По его словам, если клиенту выдают фальшивые деньги, то это нарушение статьи 186 УК РФ “Сбыт поддельных денег или ценных бумаг”. По ней преступникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Если обменник работает добросовестно, но без лицензии ЦБ, то эта деятельность может быть квалифицированна по статье 172 УК РФ “Незаконная банковская деятельность”. Организатору такого незаконного пункта грозит штраф до 300 тысяч рублей или заключение на срок до четырех лет. Если же легальный обменник обсчитывает клиента, это нарушение может попасть под статью 14.7 КоАП РФ “Обман потребителей”, за что полагается штраф от трех до пяти тысяч рублей. Если же в пункте обмена произошла кража: сотрудник обменника взял деньги у клиента и убежал с ними в неизвестном направлении, то за это грозят наказания по статьям 159 УК РФ “Мошенничество” (штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет) и 158 “Кража” (штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет).



Как только на валютном рынке начинаются волнения и скачки курса, мошенники активизируются, подтвердил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. По словам эксперта, открываются конторы, которые не имеют никакого отношения к банкам, но выдают себя за официальные обменные пункты. Эксперт отмечает, что объем афер в этой сфере в кризисные дни возрастает в два-три раза, но удельный вес от общего рынка обмена валют нелегальные операции занимают меньше 20%.

Потребителям нужно воздерживаться от услуг фиктивных обменников, которые в кризисные периоды экономики открываются в подворотнях, полагает Тосунян: “ЦБ РФ контролирует работу только официально зарегистрированных банков. Но сотрудники Центробанка не ходят по улицам и не выискивают, где незаконно торгуют валютой, потому что это компетенция правоохранительных органов".

Председатель координационного совета Профсоюза сотрудников правоохранительных органов Москвы Михаил Пашкин рассказал, что во время рейдов сотрудники полиции в первую очередь проверяют документы в отделениях банков: есть ли у них лицензия на ведение деятельности от ЦБ, договор аренды помещения и соглашение с банком, если это допофис. “Если на какое-то конкретное отделение банка поступают в полицию заявления от граждан с сообщениями о фактах мошенничества, то там может быть проведена контрольная закупка с использованием меченой валюты, — пояснил Пашкин. — Сотрудники полиции окружают отделение и дают большую сумму денег на обмен, если сотрудники банка с ней попытаются убежать, то их сразу поймают с поличным. Также с помощью меченых купюр можно установить факт обмена валют по курсу, который отличается от указанного на табло”.

По словам Пашкина, в подозрительных обменниках лучше не менять большие суммы денег, даже если там честно отдадут сумму по более выгодной ставке, чем в банке. “Но потом специальные люди могут проследить за клиентом и где-нибудь в темном переулке, подальше от обменника, отобрать сумку с деньгами. И никто и не узнает, что нападение как-то связано с обменом валюты”, — предупредил он.

Анастасия Мальцева