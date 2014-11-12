До конца года в столице отремонтируют 51 райотдел полиции - Якунин

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

До конца года в Москве закончат ремонт в 51 районный отдел полиции. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал руководитель столичного главка МВД Анатолий Якунин.

По его словам, среди прочего в полицейских участках установят прозрачные перегородки и двери.

Якунин отметил, что одним из первых было отремонтировано в ОВД Красносельского района в ЦАО.

"Все так скептически относились: как мы будем раскрывать преступления, как вы нам ставите там стеклянные двери, перегородки. А сейчас они так привыкли, им так приятно работать комфортно в таком здании", - добавил он.

Сейчас в зданиях районных отделов проходят работы по ремонту помещений и фасадов. Также там меняют внутренние инженерные системы и коммуникации.

Напомним, в 2013-2014 годах на территории районных отделов полиции обустроили 46 спортивных площадок с комплексами тренажеров и 11 хоккейных коробок.

Кроме того, как сообщалось ранее, в Строгине будет построен городок для сотрудников ОМОН. Проект включает строительство трех главных объектов: общежития, спортивного центра и центра кинологической службы.

Здесь также появится подземная стоянка на 569 машино-мест и наземный паркинг еще на 47 мест.

В городке будет создан и общественно-спортивный центр с киноконцертным залом на 1000 зрителей, спортивным залом с трибунами на 300 зрителей, музей боевой славы, бассейном, тренажерным залом и библиотекой. При центре организуют стоянки на 210 машино-мест. Объект планируют сдать в 2015 году.