Участковые проверят 100 тысяч съемных квартир до конца года — Якунин

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава столичного управления МВД Анатолий Якунин считает, что для плодотворной работы участковым нужно завоевать доверие москвичей. "Если будет доверие, значит, будет информация у участкового уполномоченного", - сказал он в интервью телеканалу "Москва 24".

По словам Якунина, основной задачей участкового остается активная работа с населением. "Чтобы его знали все и он всех знал. Кто проживает, кто приехал в гости, с какими целями", - отметил он.

В ближайшее время вся работа участковых будет перестроена. Так, в этом году проведена повторная переаттестация, в ходе которой были уволены около 200 некомпетентных сотрудников.



Также участковых планируется освободить от лишнего документооборота и следственных действий. По заявлениям, где предусмотрено предварительное расследование, решение будет принимать не участковый уполномоченный, а следователь. А участковые будут им оказывать помощь.

По словам Якунина, перед участковыми стоит сложная задача. "Мы поставили задачу до конца года отработать в пределах 100 тысяч квартир, которые представляют оперативный интерес. Те квартиры, которые граждане сдают под наем без заключения договора аренды, мы в этом видим очень серьезную угрозу правопорядку столицы", - отметил глава столичной полиции.

Он напомнил, что события в Западном Бирюлеве показали, что нельзя оставлять без внимания нелегальное проживание приезжих в столичных квартирах.