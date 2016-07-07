Москва получила нового начальника по вопросам миграции

Владимир Рогов. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве

Начальником Управления по вопросам миграции столичного главка МВД назначили полковника Владимира Рогова, сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник московской полиции Анатолий Якунин дал указание Владимиру Рогову строить свою работу во взаимодействии со всеми оперативными подразделениями Главного управления, а также выстраивать тесные взаимоотношения с органами государственной власти столицы.

"В поле вашего зрения должны быть каждая квартира, каждый дом, рынок, промышленная зона, – напутствовал Якунин новое руководство. – Иностранные граждане на территории Москвы должны находиться только легально. И это – закон".

Полковник Владимир Рогов начинал карьеру в 1993 году командиром мотострелкового взвода Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения им. Ф. Дзержинского МВД России. В 2006 он начал службу в ФМС России, где в 2012 был назначен заместителем начальника Управления по тыловому обеспечению УФМС России по Москве.

Полковник женат. Имеет государственные и ведомственные награды: орден Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медаль "За отвагу", медаль Суворова.

Его заместителями назначили подполковника Дениса Бородина, полковника Дмитрия Сергиенко и Владимира Иванова.