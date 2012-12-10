Прямая линия с префектом ЗелАО Анатолием Смирновым пройдет 11 декабря

Анатолий Смирнов. Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 11 декабря на телеканале "Москва 24" с 15-00 до 16-00 состоится прямая линия с префектом Зеленоградского административного округа Москвы Анатолием Смирновым.

Свои вопросы и предложения префекту оставляйте можно оставить на страницах канала в Facebook, Twitter и Vkontakte.

Выездная телевизионная студия телеканала "Москва 24" будет работать в Музыкальной школе по адресу Панфиловский проспект, дом 24. Там все желающие могут задать свой вопрос префекту в прямом эфире.

Напомним, предыдущий эфир с Анатолием Смирновым состоялся 30 октября. Увидеть интервью можно на портале M24.RU.