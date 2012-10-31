Анатолию Папанову исполнилось бы 90 лет

Анатолий Папанов. Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня народному артисту СССР Анатолию Дмитриевичу Папанову исполнилось бы 90 лет.

Любимец публики уже четверть века покоится на Новодевичьем кладбище в Москве. Однако по-прежнему зрители разных поколений восхищаются его ролями в "Двенадцати стульях" и "Берегись автомобиля", "Бриллиантовой руке" и "Белорусском вокзале" и др. Дети же с восторгом смотрят мультсериал "Ну, погоди!", где хрипловатым голосом Папанова говорит Волк.

Накануне 90-летия актера в филиале Театрального музея имени Бахрушина в Москве открылась мемориальная выставка "Незаменимый Анатолий Папанов", сообщает ИТАР-ТАСС. За 40 лет службы в Театре сатиры он создал около полусотни незабываемых образов, многие из которых нашли отражение в юбилейной экспозиции. Здесь же представлены фотографии, запечатлевшие кинематографическую карьеру Папанова, снявшегося почти в 70 фильмах.

Кстати, именем Папанова названа малая планета под номером 2480, а речные просторы бороздит теплоход "Анатолий Папанов".