Алишера Усманова вновь назвали самым богатым россиянином

Алишер Усманов. Фото: ИТАР-ТАСС

Совладелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов во второй раз подряд возглавил рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Состояние Усманова журнал оценил в 17,6 миллиарда долларов. За год бизнесмен потерял 0,5 миллиарда долларов.

Состояние совладелец "Альфа-групп" Михаила Фридмана по сравнению с прошлым годом, наоборот, выросло на 3,1 миллиарда долларов и составило 16,5 миллиарда долларов, это позволило ему переместиться с шестой строчки рейтинга на вторую.

Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон за год увеличил свое состояние с 11,9 до 15,4 миллиарда долларов и переместился с десятого на третье место в рейтинге Forbes.

Кроме того, в первую десятку рейтинга вошли владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с 15,1 миллиарда долларов, президент "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием 14,8 миллиарда долларов. Впервые в десятку богатейших российских бизнесменов попал владелец "Еврохима" и СУЭКа Андрей Мельниченко: он занял шестую строчку с 14,4 миллиарда долларов. Президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин спустился с четвертого места на седьмое, его состояние за год уменьшилось на 200 миллионов долларов – до 14,3 миллиарда. Также со второй на восьмую строчку переместился Владелец НЛМК Владимир Лисин: за год его капитал сократилось с 15,9 до 14,1 миллиарда долларов. Основатель нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко, напротив, за год увеличил состояние на 5 миллиардов долларов и занял девятое место в рейтинге с 14,1 миллиарда долларов. И замкнул первую десятку Михаил Прохоров с 13 миллиардами долларов.