Карточный домик и грибная поляна появились в Столешниковом переулке

Фото: Фестиваль "Путешествие в Рождество"

Сказочные арт-объекты установили в Столешниковом переулке в рамках проведения фестиваля "Путешествие в Рождество". Отныне в переулке царит атмосфера сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".

Прохожие могут увидеть огромный карточный домик, телескоп-перевертыш, волшебную грибную поляну и шпионскую инсталляцию.

"У входа на ярмарку стоит цветочная арка с красивыми башнями. Пройдя через нее, гости фестиваля смогут прогуляться по сказочной грибной поляне, увидеть огромный карточный домик и получить карту-открытку с собственной фотографией в образе героя "Алисы в Стране чудес", - сообщили организаторы.

При помощи необычной инсталляции все желающие смогут сделать собственного снежного ангела из световых лучей. Также есть возможность увидеть мир наизнанку, воспользовавшись телескопом-перевертышем, и полюбоваться на зеркального мудреца Шалтая-Болтая.

"Каждая часть развалившегося во сне героя выполняет свою функцию. Губы служат микрофоном, а ухо – громкоговорителем. Произнесите в губы свое послание – и прохожие, находящиеся в другом конце ярмарки, услышат его через огромное ухо", - добавили организаторы.

Каждый вечер в Столешниковом переулке лучшие московские диджеи будут радовать прохожих музыкой.