Почти 3 млн москвичей постоянно занимаются спортом - Воробьев

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Количество москвичей, систематически занимающихся спортом, составляет около 3 миллионов человек. Об этом рассказал глава Москомспорта Алексей Воробьев в ходе пресс-конференции, посвященной реализации программы "Спорт Москвы".

"В столице 2,8 миллиона человек систематически занимаются спортом. Это на один процент больше, чем в прошлом году", - сообщил Воробьев.

В уходящем году в соревнованиях, проходивших в столице, приняли участие более 2 миллионов москвичей. Так, хоккейный турнир "Золотая шайба" собрал 9,5 тысяч участников, конькобежные состязания "Лед надежды нашей" - 8 тысяч человек, а мероприятия, посвященные Дню весны и труда и Дню Победы - более 155 тысяч человек.

Воробьев подчеркнул, что все больше людей с ограниченными возможностями занимаются спортом. "В этом году количество людей с ограниченной мобильностью, участвующих в различных состязаниях, выросло и достигло 33 тысяч человек", - сообщил чиновник.

По словам Воробьева, москвичи активно посещают спортивные соревнования, которые проводятся в столице, в качестве зрителей. "Рекорд установил Чемпионат мира по легкой атлетике. За девять дней его посетили более 400 тысяч человек", - заявил глава Москомспорта.

Воробьев отметил, что программа "Спорт Москвы" рассчитана на четыре года - до 2016. В уходящем году на развитие спорта в столице было выделено более 61 миллиарда рублей.