Фото: ИТАР-ТАСС

На Чемпионат мира по легкой атлетике продано более 36 тысяч билетов. Это составляет почти десять процентов от общего количества билетов.

"Это далеко не все, ведь приведенные цифры не учитывают заявок партнеров Международной федерации легкой атлетики", - сказал в ходе пресс-конференции глава Москомспорта Алексей Воробьев.

На подготовку к чемпионату мира из бюджета столицы выделили более 200 миллионов рублей. Большая часть средств уйдет на подготовку "Лужников" к проведению соревнований такого ранга.

"Перед чемпионатом Москва проведет несколько крупных турниров по легкой атлетике. Так, 10 июня у нас пройдут состязания Moscow Challenge, а с 22 по 25 июля столица примет первенство страны", - сообщил Воробьев.

Напомним, Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Москве с 10 по 18 августа. В нем примут участие сильнейшие атлеты мира, в том числе, Усэйн Болт, Йохан Блэйк, Анна Чичерова, Иван Ухов и другие.