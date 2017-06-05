Алексей Герман-младший закончил работу над фильмом "Довлатов"

Фото: ТАСС/Павел Головкин

Биографическая мелодрама "Довлатов" режиссера Алексея Германа-младшего выйдет в прокат в конце 2017 года. Об этом сообщил генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин на круглом столе "Революция и литература" в Государственном историческом музее.

"Ленфильм" закончил картину "Довлатов". Ленту будем выпускать в конце года", – цитирует его ТАСС.

Фильм посвящен четырем дням, проведенным Довлатовым в Ленинграде в 1971 года. Съемки прошли в воссозданных интерьерах важных мест для ленинградской интеллигенции 1970-х годов – кафе "Сайгон" , Большого драматического театра, киностудии "Ленфильм".

Сергея Довлатова сыграл сербский актер Милан Марич. Его коллегами по съемочной площадке стали Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.