Прямая линия с префектом ТиНАО Алексеем Челышевым перенесена

Алексей Челышев Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 17 октября, на телеканале "Москва 24" с 17.00 до 18.00 пройдет прямая линия с префектом Троицкого и Новомосковского округов Алексеем Валентиновичем Челышевым.

Вопросы префекту можно прислать на страницы телеканала в социальных сетях Facebook, Twitter и Vkontakte.

Алексей Челышев родился 10 марта 1955 года в городе Вольске Саратовской области. Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. С 1977 по 1987 год работал мастером, прорабом, старшим прорабом, главным инженером, начальником СУ-36 Треста Мосстроя № 1 Главмосстроя. Позже он руководил управой района Тропарево-Никулино и Гагаринского района. В декабре 2005 года назначен префектом Юго-Западного административного округа города Москвы. 17 апреля 2012 года стал префектом Троицкого и Новомосковского административных округов. Алексей Челышев является почетным строителем России.

Внимание! Прямая линия с префектом Троицкого и Новомосковского округов Алексеем Валентиновичем Челышевым, которая должна была состояться 17 октября на телеканале «Москва 24» с 17.00 до 18.00, была перенесена. Дата и время новой прямой линии с префектом Троицкого и Новомосковского округов будут сообщены позже. Приносим свои извинения.