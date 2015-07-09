В Москве представят мюзикл Александра Журбина "Недоросль"

Фото: teatr-chikhachev.ru

26 июля в Московском музыкальном театре под руководством Геннадия Чихачева состоится премьера мюзикла "Недоросль" по мотивам комедии Д.И. Фонвизина, сообщают организаторы.

Композитором мюзикла выступил заслуженный деятель искусств России Александр Журбин. Постановка приурочена к 270-летию со дня рождения Фонвизина.

В этом мюзикле попытались не только высмеять пороки, но и осмыслить главные темы комедии в условиях современной действительности.

Зрители увидят декорации, в которых два плана объединены в один: Дворцовый мост с видом на шпиль Петропавловской крепости и усадьба Простаковых. На сцене также будет располагаться голубятня с живыми птицами.

Кроме того, здесь доведены до крайностей и стереотипы восприятия русского народа – например, мужчины представлены с бородами до колен, а женщины носят косы, напоминающие цепы для молотьбы. Для их изготовления пришлось закупить километры веревки.