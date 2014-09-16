"Пушкинскую велоночь - 2014" посвятят двухсотлетию первой публикации поэта

Сергей Кузнецов - о том, как пройдет "Пушкинская велоночь-2014"

"Пушкинская велоночь - 2014" пройдет в Москве с 27 на 28 сентября. Один из самых больших заездов по ночной столице посвятят двухсотлетию первой публикации Пушкина в журнале "Вестник Европы", сообщает телеканал "Москва 24".

Участники посетят места, где проживал или бывал поэт, будут читать и слушать стихи.

Маршрут Велоночи пройдет по районам Басманный, Арбат, Тверской, Аэропорт и другим. Всего в маршрут войдут более трех десятков объектов, включая памятники поэту и бульварные территории. Завершится Велоночь на рассвете в Петровском парке, где друзья провожали Пушкина в Петербург.

"Аутентичность Москвы, связанная с Пушкиным, - это важнейший пласт того, что можно увидеть в городе. Я считаю, что так выражено и артикулировано связать Велоночь с архитектурой - прекрасная идея. Думаю, что все, кто поучаствуют, почерпнут для себя много нового и интересного про наш замечательный город", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Чтобы принять участие в заезде, нужно зарегистрироваться на сайте Велоночи.