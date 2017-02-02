Допинг-проба "Б" боксера Поветкина оказалась положительной

Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина оказалась положительной, передает ТАСС.

Вскрытие пробы проводилось в лаборатории в Лос-Анджелесе, экспертиза выявила запрещенное вещество остарин.

17 декабря прошлого года перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за титул "временного" чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) допинг-проба Поветкина дала положительный результат.

В связи с положительным допинг-тестом российского спортсмена Стиверн отказался от боя с Поветкиным. После этого россиянину нашли нового соперника – француза Жоанна Дюопа. Титул чемпиона мира на кону поединка не разыгрывался. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в шестом раунде. Команда Поветкина потребовала вскрытия допинг-пробы "Б", настаивая на том, что российский боксер не принимал запрещенных препаратов.