В честь хоккеиста Овечкина назван астероид

Александр Овечкин. Фото:ТАСС

Астероид, который открыл российский астроном Леонид Еленин, получил название в честь нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александра Овечкина, сообщается на одном из сайтов NASA.

Астероид открытый астрономом в марте 2009 года, получил официальное название Ovechkin.

"Поздравляю Александра Овечкина с прошедшим днем рождения, — написал Еленин на странице в Facebook. — Теперь в Солнечной системе летает его астероид, открытый мной 31 марта 2009 года".

Овечкин — трехкратный чемпион мира, победитель чемпионата России и Кубка Гагарина в составе московского "Динамо". В 2009 году хоккеисту было присвоено звании заслуженного мастера спорта России. На счету 29-летнего форварда, капитана "Вашингтона" и сборной, множество личных наград в НХЛ.