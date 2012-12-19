Мосгорнаследие разработает 862 поквартальных проекта для ЦАО Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент культурного наследия Москвы до 2014 года разработает 862 поквартальных проекта, охраняющих исторический центр от застройки.

В ходе проверки правомерности застройки выяснилось, что в исторической зоне разрешено 55 строек, а в охранной зоне между Бульварным и Садовым кольцом было выявлено почти 300 построек.

Инспекторы департамента в 2012 году провели 212 проверок - в четыре раза больше, чем за аналогичный период, собрали штрафов на 15 миллионов рублей; в 2013 году контроль усилится.