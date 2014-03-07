Стаж пяти Почетных реставраторов Москвы превышает два века - Кибовский

Фото: ИТАР-ТАСС

Общий стаж работы у обладателей почетного звания "Почетный реставратор Москвы" превысил 225 лет, сообщил глава департамента культурного наследия Александр Кибовский в интервью телеканалу "Москва 24".



В общей сложности они отреставрировали 245 памятников архитектуры, в том числе такие известные, как ансамбль Московского Кремля, Триумфальная арка, Манеж, Крутицкое подворье, Ярославский и Киевский вокзалы.

Четвертого марта в столице впервые присуждалось звание почетного реставратора. Первым его лауреатом стал лауреат Государственной премии России в области архитектуры Дмитрий Кульчинский - "человек-легенда, который является безоговорочной величиной в реставрационном мире", сказал глава департамента.

За 56 лет в профессии Кульчинский участвовал в реставрации более 60 объектов культурного наследия Москвы, в том числе Кремля, Триумфальной арки, Павловской больницы, Манежа, Спасского собора Заиконоспасского монастыря.

Кроме Кульчинского звание Почетного реставратора Москвы получили Надежда Даниленко, отреставрировавшая более 30 памятников, в том числе колокольню собора Рождества Богородицы в Бутырской слободе и усадьбу "Нескучное"; Нина Барышкова, занимавшаяся реставрацией 65 памятников архитектуры, в частности Китайгородской стены и Донского монастыря; Леонид Островский - 60 объектов культурного наследия, включая Успенский и Благовещенский соборы Московского Кремля, и Евгений Кокорев - более 30 объектов, в числе которых Большой Кремлевский Дворец и здания посольств Франции, Вьетнама и Швейцарии.

"Это лучшие специалисты... Эти кандидатуры выдвигало широкое собрание специалистов", - сказал глава департамента о лауреатах.