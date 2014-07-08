Почти 90% "активных граждан" одобряют традицию городских фестивалей

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Жители столицы выступили за расширение программы городских фестивалей, которые уже стали московской традицией. В ходе онлайн-референдума "Активный гражданин" 89% проголосовавших поддержали идею проведения таких праздников в столице.

При это 65% опрошенных признались, что не знают о том, что городские фестивали проводятся не только в центре, но и в округах. В связи с этим около половины респондентов (42,5%) хотели бы получать больше информации о готовящихся праздниках. Улучшить общественное питание и концертные программы городских фестивалей считают необходимым 19% и 18% проголосовавших соответственно.

Больше всего москвичей привлекает праздничная атмосфера и выступления артистов - так ответили 27% и 19% "активных граждан".

Как работает приложение "Активный гражданин"

В проведении фестивалей горожане видят не только развлекательную, но и образовательную цель: почти 24% опрошенных хотели бы добавить специальные детские программы, 22% - творческие мастер-классы, 18% - спортивные игры, 15,7% - кулинарные мастер-классы.

Мобильное приложение "Активный гражданин" представляет собой сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.

За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.