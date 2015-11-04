Экипаж Airbus A321 не жаловался на неполадки перед падением

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Пилоты разбившегося в Египте российского лайнера не жаловались на технические неполадки. Таковы предварительные данные расшифровки "черных ящиков", сообщает МИА "Россия сегодня".

В расшифровке разговоров пилотов технические проблемы вообще не упоминаются.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Отметим, что на записи переговоров экипажа разбившегося в Египта самолета обнаружили странные звуки. Однако идентифицировать их пока не удалось.