Появились первые фото со съемок "Убийства в "Восточном экспрессе"‍



Первые фото героев новой экранизации известного романа Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе" появились в Сети. Несколько снимков размещены в Twitter издания Entertainment weekly.

Режиссером выступил известный британский актер, режиссер, сценарист и продюсер сэр Кеннет Брана. В свою картину он пригласил топовых голливудских актеров.



В главных ролях заняты Джонни Депп, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Джуди Денч, Дейзи Ридли, Джош Гэд и Мишель Пфайффер. Сам Бранна сыграл сыщика Эркюля Пуаро, раскрывающего преступление, которое произошло в поезде.

Актер Джош Гэд в своем Твиттере выложил небольшое видео со съемок фильма, сняв пробегающий за окном поезда пейзаж.



Фильм снят по сюжету детективного романа Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе" (1934) . Транс-европейский экспресс "Стамбул-Кале" остановлен из-за сильного снегопада. В одном из купе обнаруживается убитый пассажир Кассетти – организатор нашумевшего похищения и убийства ребенка. Детектив Эркюль Пуаро, оказавшийся в числе пассажиров, начинает расследование. С самого начала дело оказывается весьма запутанным. На теле убитого сыщик обнаруживает двенадцать ножевых ран, как смертельных, так и небольших. Нанесены увечья как правшой, так и левшой. Улик в купе оказывается слишком много. А пассажиров с алиби – еще больше. Но гениальный сыщик все же определит убийцу в поезде.



Все фотографии со съемок фильма "Убийства в "Восточном экспрессе"‍ можно найти в Твиттере по хештегу #OrientExpressMovie.