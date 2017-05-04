Появились первые фото со съемок "Убийства в "Восточном экспрессе"‍

[html]
These 8 first look photos from @OrientExpress are stunning: https://t.co/aH2L9mCwZN #OrientExpressMovie pic.twitter.com/1fYfGWPgXz— Entertainment Weekly (@EW) 3 мая 2017 г.
[/html]Первые фото героев новой экранизации известного романа Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе" появились в Сети. Несколько снимков размещены в Twitter издания Entertainment weekly.
Режиссером выступил известный британский актер, режиссер, сценарист и продюсер сэр Кеннет Брана. В свою картину он пригласил топовых голливудских актеров.
Meet the star-studded, killer cast of @OrientExpress: #JohnnyDepp https://t.co/X2dYmBtFjQ #OrientExpressMovie pic.twitter.com/o531r19aZJ— Johnny Depp Magazine (@JohnnyDeppMag) 3 мая 2017 г.
[/html]В главных ролях заняты Джонни Депп, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Джуди Денч, Дейзи Ридли, Джош Гэд и Мишель Пфайффер. Сам Бранна сыграл сыщика Эркюля Пуаро, раскрывающего преступление, которое произошло в поезде.
Актер Джош Гэд в своем Твиттере выложил небольшое видео со съемок фильма, сняв пробегающий за окном поезда пейзаж.
Eh... pic.twitter.com/HMUKD7jRje— Josh Gad (@joshgad) 3 мая 2017 г.
Все фотографии со съемок фильма "Убийства в "Восточном экспрессе" можно найти в Твиттере по хештегу #OrientExpressMovie.