14 февраля 2014, 14:11

В мире

К 25-летию вывода войск из Афганистана благоустроят воинские могилы

Возвращение советских войск из Афганистана, 1989 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Московские волонтеры в пятницу, накануне 25-летия вывода советских войск из Афганистана, благоустроят воинские захоронения на Новодевичьем кладбище и проведут митинг у могилы основателя ВДВ Василия Маргелова, сообщает комитет общественных связей Москвы, при поддержке которого проводится акция.

"Четырнадцатого февраля с 16.00 до 17.00 на территории Новодевичьего кладбища пройдет акция по благоустройству воинских захоронений", - говорится в сообщении.

Кроме того, 14 февраля на Новодевичьем организаторы проведут экскурсию по местам захоронений героев Великой Отечественной войны - летчика Виктора Талалихина и генералов Льва Доватора и Ивана Панфилова, после чего волонтеры очистят от снега памятники и дорожки. В завершение пройдет митинг у могилы генерала армии Василия Маргелова - основателя современных воздушно-десантных войск.

Вечером в пятницу в Большом конференц-зале правительства Москвы пройдет праздничный концерт. Среди почетных гостей будут участники афганской войны Борис Громов, Руслан Аушев, Франц Клинцевич и другие.

К годовщине правительство Москвы окажет материальную помощь ветеранам-"афганцам", выделив на эти цели более 60 миллионов рублей. В российской столице проживают более 11 тысяч ветеранов Афганистана, в том числе 500 инвалидов.

На 15 февраля 2014 года в Москве запланировано шествие ветеранов локальных войн от Пушкинской до Манежной площади с возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата, а также торжественное собрание в Кремлевском дворце, куда будут приглашены руководители государства.

Летом на Поклонной горе появится мемориал солдатам Отечества, погибшим за его пределами после окончания Второй мировой войны. На 55-ти стелах будут высечены имена более чем 30 тысяч советских и российских солдат и офицеров, не вернувшихся с Халхин-Гола и Хасана, из Кореи и Венгрии, Анголы и Алжира, Никарагуа и Мозамбика и, конечно, из Афганистана и Южной Осетии.

Вывод советских войск из Афганистана

Ограниченный контингент советских войск находился на афганской территории с декабря 1979 года. Афганистан прошли 620 тысяч советских солдат и офицеров. Около 200 тысяч из них были награждены орденами и медалями, в том числе около 11 тысяч - посмертно. Звание Героя Советского Союза за афганскую войну получили 86 человек, из них 28 посмертно. С декабря 1979 по февраль 1989 года погибли более 15 тысяч воинов из всех союзных республик.

Вывод войск начался 15 мая 1988 года в соответствии Женевскими соглашениями об урегулировании ситуации в Афганистане. Тогда Советский Союз обязался вывести войска в течение девяти месяцев и выполнил обязательство четко в срок. Уходящие советские части подвергались атакам со стороны вооруженной афганской оппозиции. По западным источникам, с мая 1988 года погибли более 500 солдат Советской армии.

По официальной версии, последним военнослужащим, вернувшимся из Афганистана, стал генерал-лейтенант Борис Громов, переступивший афганско-советскую границу по Мосту Дружбы через реку Аму-Дарья. Между тем на афганской территории еще оставались подразделения пограничников, которые вернулись в СССР только в апреле, и пленные солдаты, часть из которых предпочли не возвращаться.

