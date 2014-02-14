К 25-летию вывода войск из Афганистана благоустроят воинские могилы

Возвращение советских войск из Афганистана, 1989 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Московские волонтеры в пятницу, накануне 25-летия вывода советских войск из Афганистана, благоустроят воинские захоронения на Новодевичьем кладбище и проведут митинг у могилы основателя ВДВ Василия Маргелова, сообщает комитет общественных связей Москвы, при поддержке которого проводится акция.

"Четырнадцатого февраля с 16.00 до 17.00 на территории Новодевичьего кладбища пройдет акция по благоустройству воинских захоронений", - говорится в сообщении.

Кроме того, 14 февраля на Новодевичьем организаторы проведут экскурсию по местам захоронений героев Великой Отечественной войны - летчика Виктора Талалихина и генералов Льва Доватора и Ивана Панфилова, после чего волонтеры очистят от снега памятники и дорожки. В завершение пройдет митинг у могилы генерала армии Василия Маргелова - основателя современных воздушно-десантных войск.

Вечером в пятницу в Большом конференц-зале правительства Москвы пройдет праздничный концерт. Среди почетных гостей будут участники афганской войны Борис Громов, Руслан Аушев, Франц Клинцевич и другие.

К годовщине правительство Москвы окажет материальную помощь ветеранам-"афганцам", выделив на эти цели более 60 миллионов рублей. В российской столице проживают более 11 тысяч ветеранов Афганистана, в том числе 500 инвалидов.

На 15 февраля 2014 года в Москве запланировано шествие ветеранов локальных войн от Пушкинской до Манежной площади с возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата, а также торжественное собрание в Кремлевском дворце, куда будут приглашены руководители государства.

Летом на Поклонной горе появится мемориал солдатам Отечества, погибшим за его пределами после окончания Второй мировой войны. На 55-ти стелах будут высечены имена более чем 30 тысяч советских и российских солдат и офицеров, не вернувшихся с Халхин-Гола и Хасана, из Кореи и Венгрии, Анголы и Алжира, Никарагуа и Мозамбика и, конечно, из Афганистана и Южной Осетии.