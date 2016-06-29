Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в Стамбул

Утренние рейсы из Москвы в Стамбул отменены после взрывов в аэропорту

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила рейсы из Москвы в Стамбул после теракта в аэропорту, сообщает телеканал "Москва 24".

В Шереметьеве отменены три рейса авиакомпании по маршруту Москва – Стамбул и обратно. Также отменены три рейса Saudi Arabian Airlines. Во Внукове отменены два рейса "Аэрофлота".

На онлайн-табло Домодедова информации об отмене рейсов нет.

Вылетевший накануне вечером в Стамбул самолет "Аэрофлота" вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за террористической атаки на воздушную гавань в Стамбуле.

28 июня вечером в аэропорту Стамбула произошел теракт – взрывы прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале аэропорта.

По разным данным погибли от 36 до 50 человек, свыше 100 получили ранения. Среди пострадавших числится как минимум один россиянин. В настоящее время он находится в больнице.

Полиция подозревает, что за преступлением стоит террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран).