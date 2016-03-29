"Аэрофлот" отменил все рейсы из Москвы в Брюссель и обратно до 4 апреля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" до 4 апреля включительно отменил рейсы из Москвы в Брюссель и обратно, сообщает пресс-служба авиакомпании.

По предварительной информации, полеты "Аэрофлота" по маршруту Москва-Брюссель – Москва могут возобновиться с 5 апреля.

Пассажиры, купившие билеты на эти маршруты, могут сдать их без штрафа, перенести дату вылета на более позднее число (до 8 апреля включительно) либо переоформить билеты на ту же дату (плюс/минус один день) с изменением маршрута на сегменте в/из Брюсселя на пункты Германии, Нидерландов, Франции.

Напомним, утром 22 марта два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя у стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines, еще два – в брюссельском метро. По предварительным данным, погибли 35 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ и ряде других стран.