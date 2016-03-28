"Аэрофлот" внедрил online-сервис по поиску потерянного багажа

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" внедрил сервис, позволяющий пассажирам в режиме online отслеживать статус розыска утерянного багажа, говорится на сайте авиакомпании. Пассажиры могут проверить, в каком из трех статусов находится их багаж: найден, ожидается прибытие или прибыл.

Для этого нужно обратиться к персоналу службы розыска багажа до выхода из зоны прибытия и заполнить специальную форму. Там вам присвоят номер дела по розыску. Затем в специальной форме необходимо указать свой уникальный код и фамилию.

Искать потерянный багаж будут в течение 21 дня с момента получения заявления от пассажира. Если за это время багаж не найден, пассажир может предъявить перевозчику письменную претензию.

Напомним, в 2014 году Томский облсуд обязал авиакомпанию выплатить 50 тысяч рублей за потерянный багаж пассажирки. По словам заявительницы, летом 2013 года она летела из Симферополя в Томск через Москву.

Женщина сдала багаж в пункте отправления, в Москве ей нужно было только пройти регистрацию на рейс. Однако в Томске она багаж не получила. Суд встал на сторону пассажирки, установив, что в потере багажа виноват перевозчик.