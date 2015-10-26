Компания "Трансаэро" прекратила свое существование

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Трансаэро" с 0.00 26 октября прекратила свое существование – деятельность перевозчика остановлена приказом Росавиации, сообщается на сайте "Аэрофлота".

Перевозкой пассажиров будет заниматься "Аэрофлот" и, при необходимости, другие авиакомпании. Билеты на рейсы "Трансаэро" продавались до 15 декабря, и из 1,925 миллиона человек уже перевезено 94,8%, или 1,825 миллиона.

Таким образом, до 15 декабря осталось перевезти 100 тысяч пассажиров. Для дополнительного информирования на сайте "Трансаэро" появилась обновленная версия онлайн-сервиса проверки статуса бронирования. В форме нужно внести фамилию и имя пассажира (латиницей как в билете), номер рейса без кода UN и дату полета.

МИА "Россия сегодня" отмечает, что 56 маршрутов "Трансаэро" отдали "Аэрофлоту", но на один год.

Напомним, компания "Трансаэро" накопила порядка 250 миллиардов рублей долга, и ее решили обанкротить. Среди основных кредиторов назывались Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и другие.

Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.

20 октября стало известно, что совладелец ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7) Владислав Филев подписал соглашение о покупке у основного акционера "Трансаэро" Александра Плешакова "не менее 51 процента акций авиакомпании.

Вместе с тем в среду Росавиация сообщили, что ведомство не получало никакой официальной информации о приобретении "Трансаэро" авиакомпанией S7.