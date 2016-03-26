"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Брюссель и обратно 26-28 марта

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Компания "Аэрофлот отменила рейсы из Москвы в Брюссель и обратно, запланированные на 28 марта, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"В связи с закрытием аэропорта Брюсселя Аэрофлот объявляет об изменении в расписании рейсов в/из Брюсселя 26, 27 и 28 марта 2016 г. Рейсы SU2168 и SU2618 по маршруту "Москва-Брюссель", а также рейсы SU2169 и SU2619 по маршруту "Брюссель-Москва" в указанные даты отменены", – говорится в сообщении.

"Аэрофлот" рекомендует пассажирам, планировавшим в ближайшие дни перелеты в Брюссель или из него, воздержаться от путешествий, поскольку остается неопределенной дальнейшая ситуация с воздушным сообщением со столицей Бельгии.

Напомним, утром 22 марта в зоне вылета аэропорта Брюсселя произошло два взрыва. Еще один прогремел в метро. По официальным данным, в результате терактов погибли более 30 человек, свыше 300 пострадали. Аэропорт Брюсселя был полностью закрыт. Железнодорожное сообщение с воздушной гаванью также было приостановлено. Кроме того, в городе было остановлено движение общественного транспорта.