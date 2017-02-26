Летевший в Москву самолет экстренно вернулся в Цюрих из-за проблем с двигателем

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший в Москву, экстренно вернулся в аэропорт Цюриха. Такое решение было принято из-за возгорания в одном из двигателей, сообщает портал 20 Minuten.

По словам очевидцев, в момент взлета они услышали треск, а затем из двигателя начал идти дым.

Над воздушной гаванью лайнеру пришлось кружить около трех часов, вырабатывая топливо. Посадка прошла успешно. Пассажиров обещали вывезти следующим рейсом. Для этого на линию поставят самолет повышенной вместимости.