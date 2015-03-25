"Аэрофлот" подозревают в нарушении прав потребителей при продаже билетов в Крым

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Московское управление Роспотребнадзора возбудило дело против авиакомпании "Аэрофлот" за нарушение прав потребителей при продаже билетов в Крым. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным движения "Молодые юристы России", которое называет себя инициатором заявления, рассмотрение дела назначено на 9 апреля. Представители организации отмечают, что "Аэрофлот" продавал одни билеты под видом других, а также закрыл для продажи все возвратные билеты экономического класса по направлению Москва–Симферополь–Москва.

Юристы движения считают, что авиаперевозчик вводил потребителей в заблуждение, продавая билеты в Крым по тарифу "Бюджет-Эконом" под видом тарифа "Премиум-Эконом". Они пояснили, что одно из преимуществ такого тарифа – возможность сдать авиабилет без штрафов в случае отказа пассажира от перевозки.

"Однако при желании клиента сдать билет класса "Премиум-Эконом" Москва–Симферополь–Москва авиаперевозчик отказывается возвращать его стоимость. При этом представители компании заявляют, что данный класс билетов не действует для полетов в Крым, и сдавать такие билеты нельзя", – говорится в сообщении. Там же отмечается, что с 15 ноября 2014 года авиаперевозчик полностью отменил продажу возвратных билетов по этому направлению.

В свою очередь, официальный представитель "Аэрофлота" отметил, что обращений от Роспотребнадзора в авиакомпанию не поступало.

"Авиакомпания ввела "плоский" тариф, с единой стоимостью для всего экономического класса 5,5 тысяч рублей в одну сторону и 9 тысяч рублей в оба конца. На эти тарифы было установлено условие невозвратности", – цитирует представителя авиакомпании МИА "Россия сегодня". Кроме того, по его словам, авиаперевозчик предлагает пассажирам четыре тарифа в бизнес-классе, предусматривающие возможность возврата билета.