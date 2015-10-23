"Трансаэро" отменила 102 рейса на 24 октября

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиакомпания "Трансаэро" отменила 102 рейса, запланированных на 24 октября. Об этом сообщается на сайте "Аэрофлота".

Отменены рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Сочи, Тель-Авив и в другие города. Полный список можно посмотреть на официальном сайте "Трансаэро". Кроме того, для проверки статуса рейса на два дня вперед запущен специальный сервис.

Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитных пассажиров отмененных рейсов доставят в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Остальные рейсы авиакомпании "Трансаэро" предварительно выполняются по расписанию. В случае их отмены, специалисты Call-центра авиакомпании свяжутся с пассажирами.

Напомним, накопившая порядка 250 миллиардов рублей долга, находится на грани банкротства. Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. Начиная с этой даты, самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.

Всех пассажиров берет на себя группа компаний "Аэрофлот". Всего в настоящий момент перевезено около 1,9 миллиона пассажиров, на что "Аэрофлот" потратил около 17 миллиардов рублей.

Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.