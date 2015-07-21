"Аэрофлот" решил ликвидировать "Добролет"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

"Аэрофлот" подал в Федеральную налоговую службу (ФНС) уведомление о решении ликвидировать свою "дочку" ООО "Добролет". Об этом сообщает "Интерфакс".

Лоукостер "Добролет" начала свою деятельность в июне 2014 году с полетов в Симферополь. 30 июля бюджетный перевозчик попал под санкции ЕС, причиной которых, по заявлению одного из чиновников из совета ЕС, стало прямое участие компании в процессе интеграции Крыма в Россию.

Тогда ряд европейских контрагентов сообщил об отказе выполнять свои обязательства перед авиаперевозчиком. В частности, было аннулировано действие договоров лизинга, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставления аэронавигационной информации.

4 августа "Добролет" был вынужден объявить о приостановке полетов.

16 сентября взамен "Добролету" "Аэрофлот" создал новую компанию "Бюджетный перевозчик" (позже была переименована в ООО "Авиакомпания Победа"), которая стала выполнять полеты под брендом "Победа". Новый лоукостер базируется в аэропорту Внуково и выполняет перелеты в Москву, Белгород, Волгоград, Екатеринбург, Владикавказ, Махачкалу, Уфу, Сочи и другие крупные города по 15 маршрутам.

С 2017 года компания планирует начать летать за рубеж.