"Аэрофлот" приостановил продажу и переоформление билетов в Турцию

"Аэрофлот" приостановил продажу билетов в Турцию

"Аэрофлот" сообщил о приостановке продажи билетов в Турцию. Переоформить уже купленные билеты тоже будет нельзя. Пассажирам, купившим билеты до 19 июля включительно, предлагается сдать их без штрафных санкций.

При этом на рейсах из Турции продажа билетов по-прежнему открыта. Допускается однократное изменение даты вылета на участках из Турции на более позднее число (до 29 октября 2016 года включительно).

Кроме того, продажа билетов приостанавливается только для граждан России. Иностранцы их могут купить в колл-центрах и офисах продаж в Шереметьеве.

Данное решение связано с запретом Росавиации на выезд с 16 июля 2016 года граждан РФ в Турцию. Продажа откроется только после снятия запрета регулирующего органа.

В авиакомпании отметили, что ежедневные рейсы в Стамбул "Аэрофлот" будет осуществлять с 26 июля 2016 года. В частности, рейс SU 2136 Москва – Стамбул будет отправляться из аэропорта Шереметьево в 10:05 по московскому времени с прибытием в аэропорт Ататюрк в 13:40 по местному времени.

Обратный рейс SU 2137 Стамбул – Москва вылетает из аэропорта Ататюрк в 14:55, прибывает в аэропорт Шереметьево 18:25 по местному времени.

Чартерное сообщение с Турцией не возобновится до конца года. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Также она не исключила, что чартеров не будет и в 2017-м.

Основная причина – заметное снижение среди наших граждан спроса на поездки в Турцию. Как отметили в АТОР, россияне сильно обеспокоены последними событиями в республике и выбирают для отдыха другие направления.