Сегодня в СМИ: Развития LTE и судьба пенсионных накоплений

Фото: m24.ru

Перестрелке в Москве перезаряжают статью

Уголовное дело о перестрелке между двумя компаниями, произошедшей возле кафе Elements в Москве, может быть переквалифицировано со статьи УК об убийстве двух лиц организованной группой по предварительному сговору на более мягкую – о превышении пределов необходимой обороны. Об этом свидетельствует тот факт, что двое из троих подозреваемых по этому делу уже отпущены на свободу, с них не взяли даже подписку о невыезде. Третий – отставной полковник МВД, ныне адвокат Эдуард Буданцев – все еще задержан, но ходатайство о его аресте в суд до сих пор не подано, пишет "Коммерсант".

Юристов уравняли в расходах

Пленум Верховного суда РФ (ВС) обсудил порядок взыскания судебных расходов для всех видов споров: гражданских, арбитражных и административных, сообщает "Коммерсант". Возможность возмещения затрат на представителей в суде ограничивается "разумной" суммой, при этом их известность учитываться не будет. Юристы между тем уверяют, что суды и так устанавливают заниженные расходы по сравнению с реальными и предложения ВС полностью проблему не решают.

Операторы "большой тройки" объединяются для развития LTE

МТС и "Вымпелком" в 18 регионах готовятся к совместному использованию частот 2,5-2,7 ГГц под строительство сетей LTE, передает "Коммерсант". Еще в 12 регионах "МегаФон" готовится объединить частоты в том же диапазоне с подконтрольным ему "Скартелом". Благодаря этому абоненты получат возможность увеличить скорость мобильного интернета, а операторы – сэкономить на совместной эксплуатации инфраструктуры.

Президент поручил правительству освободить большегрузы от налога

В следующем году в России могут отменить транспортный налог для большегрузов и ввести для дальнобойщиков патентную систему работы, сообщает "Российская газета". Такое поручение правительству в ходе ежегодной пресс-конференции дал президент Владимир Путин.

Комментируя ситуацию, сложившуюся в сфере транспортных перевозок, в том числе после введения системы сбора платы с большегрузов по федеральным трассам, глава государства вспомнил, что когда этот вопрос обсуждался на уровне планов, звучала идея отменить транспортный налог. Но решение так и не было принято. Против, по словам Владимира Путина, выступили региональные руководители. А все потому, что сборы от транспортного налога зачисляются в региональные бюджеты.

"Аэрофлот" займется техобслуживанием самолетов во Внуково

"Аэрофлот-финанс" (100%-ная "дочка" "Аэрофлота") зарегистрировала компанию "А-техникс" 7 декабря, пишут "Ведомости". Адрес "А-техникс" – аэропорт Внуково, сфера деятельности – техобслуживание и ремонт летательных аппаратов, гендиректором назначен Михаил Коробович, бывший технический директор "Трансаэро". "Аэрофлот" наймет около 1000 специалистов "Трансаэро", которая арендовала базу ранее, рассказал менеджер одного из кредиторов "Трансаэро". Управлять базой будет специально созданное ООО "А-техникс".

Более 5 млн граждан изъявили желание поменять судьбу своих пенсионных накоплений

За январь – ноябрь в Пенсионный фонд России (ПФР) поступило 5,1 млн заявлений от граждан о переводе пенсионных накоплений к тому или иному страховщику, сообщают "Ведомости". Причем почти половина этих заявлений была подана за октябрь – ноябрь, следует из данных ПФР.