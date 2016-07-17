"Аэрофлот" вывезет оставшихся в Турции россиян

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

"Аэропорт" в ближайшие сутки организует рейсы для российских туристов, застрявших в Турции из-за отмены по требованию Росавиации рейсов 16-17 июля, сообщается на сайте авиакомпании.

Так, в воскресенье планируется выполнить рейс SU2134 в Стамбул без пассажиров на борту. Обратным рейсом SU 2135, вылетающим из Стамбула 18 июля в 2:30 по местному времени, будут вывезены пассажиры отмененных рейсов.

16 июля Росавиация временно приостановила полеты в Турцию. Регулярное авиасообщение прервано до нормализации обстановки в этой стране. Вывоз граждан России из Турции будет проводиться авиакомпаниями каждого из государств.

В минувшую пятницу, 15 июля, в Турции произошла попытка государственного переворота, которая провалилась. Войска, лояльные президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану разоружили мятежников.