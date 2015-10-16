Банкротство авиакомпании "Трансаэро" неизбежно – глава ФАС

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает неизбежным банкротство авиакомпании "Трансаэро". Об этом он заявил журналистам, передает ТАСС.

"Мы понимаем, что никакого перевозчика на базе "Трансаэро" не будет, и мы понимаем, что в этой ситуации остается только банкротство. Я думаю, такое решение будет принято", – сказал Артемьев. По его словам, авиакомпания "Аэрофлот" официально объявила о том, что покупка "Трансаэро" за 1 рубль не состоится.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" отменила 73 рейса, запланированных на 17 октября. Перевозкой пассажиров отмененных рейсов занимается "Аэрофлот". Транзитных пассажиров доставят в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

"Трансаэро" находится на грани банкротства. Авиакомпания задолжала около 20 миллиардов рублей аэропортам и топливозаправочным компаниям, а общий долг перевозчика перед банками составляет более 60 миллиардов рублей.

В начале сентября "Трансаэро" перешла под операционное управление авиакомпании "Аэрофлот". Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.

По состоянию на 12 октября "Аэрофлот" перевез более 1,7 миллиона клиентов "Трансаэро". До 15 декабря осталось перевезти 240 тысяч пассажиров.

На сайте "Трансаэро" запущен сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN. Информация с планом полетов также ежедневно обновляется на сайтах "Аэрофлота" и "Трансаэро" и в официальных аккаунтах перевозчиков в соцсетях.