Глава TEZ Tour опроверг информацию о долгах перед "Аэрофлотом"

Tez Tour опроверг информацию о долге перед "Аэрофлотом"

Все заявления о долгах TEZ Tour перед "Аэрофлотом" голословны, сказал M24.ru глава туроператора Владимир Каганер.

Ранее ТАСС сообщило, что перевозчик отключил TEZ Tour от своей системы бронирования из-за долга в 30 миллионов рублей и отсутствия банковской гарантии.

"Мы никаких неудобств не испытываем. Если мы не договоримся с "Аэрофлотом", то просто не будем на нем летать, будем летать на других авиалиниях. Потребителя это не коснется", – сказал Каганер.

В "Аэрофлоте", комментируя ситуацию, отметили, что банковская гарантия должна быть у всех агентов, работающих с ним. Срок гарантии TEZ Tour закончился 2 ноября, компании возобновят совместную работу после ее продления.

Как рассказал M24.ru председатель городского комитета по туризму Сергей Шпилько, заявок от москвичей – клиентов TEZ Tour – по поводу проблем с билетами не поступало. "У TEZ Tour "Аэрофлот" не был базовым перевозчиком. Я могу предположить, зная структуру полетных программ TEZ Tour, что они должны справиться с этой ситуацией", – отметил он.

Ранее глава TEZ Tour заявлял, что у фирмы нет долгов перед "Аэрофлотом", а причиной отключения от системы бронирования он называл отказ предоставить жесткие гарантии по заполнению самолетов на зимний период.

Напомним, о возможном исключении туроператора TEZ Tour из системы бронирования "Аэрофлота" стало известно 12 ноября. По мнению источников, знакомых с ситуацией, компания перестала оплачивать перелеты.

Ранее TEZ Tour объявил о сокращении количества зимних путевок в два раза. По словам совладельца компании Александра Буртина, это коснется вылетов за рубеж из российских регионов. В частности, туроператор продаст меньше путевок из регионов в Таиланд. Также сократится предложение по поездкам на европейские горнолыжные курорты.

Летом 2014 года с финансовыми проблемами столкнулись большое количество туркомпаний. 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-Тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт". Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ".

Для защиты туристов премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее туроператоров предоставлять отдыхающим необходимые документы на отдых как минимум за сутки до отъезда.