"Трансаэро" отменила 38 рейсов на 10 октября

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Авиакомпания "Трансаэро" отменила 38 рейсов, запланированных на 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика на своей страничке в Facebook.
Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитных пассажиров отмененных в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.
Остальные рейсы "Трансаэро", запланированные на 10 октября, "предварительно выполняются по расписанию". "В случае, если рейсы будут отменены, call-центр "Трансаэро" в обязательном порядке произведет оповещение", – говорится в сообщении.
Кроме того, перевозчик запустил сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN.
Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. 1 октября было принято решение о банкротстве "Трансаэро".
Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.
Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.