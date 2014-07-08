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Свежая пресса

08 июля 2014, 09:52

"Добролет" отложил полеты в Санкт-Петербург

Аэрофлот Пулково лоукостеры свежая пресса Добролет

Фото: ИТАР-ТАСС

Лоукостер "Добролет" отложил начало полетов в Санкт-Петербург – компания не договорилась о льготном обслуживании в Пулково, пишет "Коммерсантъ".

В начале 2014 года стало известно, что "Добролет" запланировал на май начало полетов в северную столицу, готовность принимать рейсы лоукостера высказывал и гендиректор оператора Пулково Сергей Эмдин.

Однако первый полет "Добролета" состоялся в Симферополь, а дальнейшее расширение географии коснулось Волгограда, Самары, Перми и Уфы.

Сейчас из Москвы в Петербург летают "Аэрофлот" и его дочерняя "Россия", "Трансаэро", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и "Сибирь", при этом стоимость билетов в обе стороны составляет 4-5 тысяч рублей.

"Добролет" же должен был перевозить за сумму в несколько раз меньше, чем у обычных авиакомпаний.

Стоит отметить, что ранее лоукостер "Авианова" (обанкротился в 2011 году) также пытался договориться с Пулково о льготах, но аэропорт не дал пониженных ставок. По мнению руководства авиаузла, лоукостер не приводит новых пассажиров, а забирает их у традиционных перевозчиков.

По мнению независимого авиаэксперта Андрея Крамаренко, выход "Добролета" на линию нецелесообразен – у компании в парке пока три самолета, и два-три полета в день не дадут значительной прибыли, но окажут давление на тарифы, создав конкуренцию "Аэрофлоту". Кроме того, с 1 августа РЖД запускает в Петербург сдвоенные "Сапсаны".

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Сейчас "Добролет" обслуживается в старом терминале B Шереметьево - там низкие и выгодные для компании ставки, причем перевозчик сможет летать из терминала до конца осенне-зимнего расписания 2014 года. Однако на этом месте в 2015 году возможно начнут строить новый терминал.

Напомним, что свой первый рейс лоукостер "Добролет" совершил в Симферополь 10 июня. Продажи билетов "туда-обратно" начались еще в конце мая, их стоимость на июнь составила от 2 до 7 тысяч рублей. За первые сутки было забронировано более 13 тысяч мест.

Как работают авиакомпании-лоукостеры

Особенность этой авиакомпании в том, что цены на рейсы "Добролета" будут на 20-30% ниже рыночных благодаря, например, снятию таможенных пошлин на ввоз иностранных самолетов вместимостью более 160 кресел, допуску в российские компании иностранных пилотов , а также введению невозвратных тарифов.

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