Британская певица Адель отказалась от "Грэмми"

Британская певица Адель отказалась принять награду музыкальной премии "Грэмми" за свой альбом "25", сообщает американское издание Mashable.

По словам победительницы, эту награду заслужила Бейонсе с альбомом Lemonade. Адель подчеркнула, что считает Бейонсе своим кумиром, а Lemonade – "монументальным" альбомом.

Adele's raucous acceptance speech ends with her expressing her undying love for -- who else? -- Beyoncé #GRAMMYs pic.twitter.com/rau4h4n4mu — Mashable (@mashable) 13 февраля 2017 г.

[/html]"Я восхищаюсь тобой и я хотела бы, чтобы ты была моей мамочкой", – обратилась она во время награждения к своему кумиру.

Таким образом, Адель может стать вторым музыкантом, отказавшимся от "Грэмми". Первой это сделала ирландская певица и активистка Шинейд О'Коннор в 1990 году. Она назвала церемонию "пронизанным фальшью надувательством".

Накануне американский хип-хоп-артист Канье Уэст заявил, что не явится на церемонию в случае, если не будет номинирован альбом его коллеги Фрэнка Оушена Blonde. Альбом не был номинирован, Уэст проигнорировал церемонию. Его собственный альбом The Life Of Pablo был номинирован на премию, однако не выиграл. С премией с церемонии ушел Чанселор Джонатан Беннетт (Chance the Rapper) – его альбом Coloring Book был объявлен лучшим.

59-я церемония "Грэмми" прошла в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе. С песней Hello Адель также победила в номинациях "Лучший сингл", "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Запись года". Бейонсе получила награду за клип на песню Formation. С полным списком номинантов и победителей можно ознакомиться на сайте премии.