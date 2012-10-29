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29 октября 2012, 11:24

Город

"Известия": "выделенки" соединят Москву и Подмосковье

Выделенные полосы соединят столицу и область

Власти Москвы и Подмосковья планируют соединить выделенными полосами столицу и область. Предполагается, что "выделенки" будут продлены до Химок, Балашихи, Лыткарино и Немчиново.

Эксперт по общественному транспорту Московского центра борьбы с пробками Александр Чекмарев считает, что "выделенки" увеличат скорость движения: "Скорость движения транспорта на "выделенках" растет на 15-20%, и пассажиропоток увеличивается на 15%. Такие полосы также разгружают и метро".

Но пока не ясно, будут ли выделенные полосы построены в дополнение к существующим или же за счет автомобильных полос, отметил Чекмарев. "В Химках точно есть небольшой резерв для строительства дополнительной полосы, а вот в Балашихе, скорее всего, придется пожертвовать частью имеющейся дороги. Дорогу в Куркино необходимо будет расширить, но не факт, что есть свободное место рядом", – сказал он газете "Известия".

Президент Ассоциации дорожных научно-исследовательских организаций РОДОС Олег Скворцов сомневается в том, что организация выделенных полос в Подмосковье будет эффективной. Он говорит, что область без материальной помощи столицы со строительством "выделенок" и заездных карманов у остановок общественного транспорта не справится.

Между тем власти планируют к февралю 2013 года определить магистрали, на которых появятся выделенные полосы. Тогда же станет ясно, какие дороги придется расширить, а на каких – урезать число автомобильных полос.

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Сюжет: Выделенные полосы на дорогах Москвы
дороги Московская область Подмосковье общественный транспорт выделенные полосы трафик власть мо

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