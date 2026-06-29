Эксперт Гашев предупредил об особой опасности лосей в сентябре и октябре

Лоси массово выходят в города из-за нашествия комаров, утверждают СМИ со ссылкой на экспертов. Действительно ли это так и что делать при встрече с животными, разбиралась Москва 24.

Ближе к людям

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Аномальное нашествие гнуса в российских регионах заставляет лосей массово покидать леса и мигрировать на дороги и в жилые кварталы, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации издания, в Санкт-Петербурге в середине июня жители наблюдали в городе сразу трех лосей, которых впоследствии поймали и вернули в лес. Также ранее очевидцы заметили животное, бегающее по улицам Набережных Челнов. Кроме того, в подмосковных Бронницах водитель едва не сбил лося, выбежавшего на трассу.

Глава научного центра нацпарка "Лосиный остров" Карина Фоменко рассказала журналистам, что город притягивает молодых животных большим количеством плодовых деревьев. Также лоси выбирают оживленные трассы из-за того, что машины создают потоки ветра, которые избавляют от кровососущих. Кроме того, животные бегут от насекомых в городские водоемы.

Однако биолог, энтомолог Роман Хряпин в разговоре с Москвой 24 отметил, что дикие животные достаточно терпеливы к комарам и являются их основными кормителями.

"В европейской части России умеренное количество гнуса, а вот в сибирской тайге его в разы, а иногда и в десятки раз больше. И там никто из диких животных не выходит и не ломает ничего в городах", – рассказал эксперт.

При этом комаров в этом году действительно больше по сравнению с прошлым. Традиционный пик численности приходится на май и начало июня, но лоси не сходят из-за этого с ума, подчеркнул Хряпин.





Роман Хряпин биолог, энтомолог Что касается защиты человека от комаров, это зависит от того, где он находится – на улице или в помещении. В первом случае эффективнее всего защититься плотной одеждой и репеллентными средствами, которые отпугивают насекомых.

В помещении лучше всего поставить сетки на окна и не держать двери открытыми. Если комары уже проникли внутрь, надо применять электрофумигаторы с пластинами или жидкостью с летучими пиретроидами – они эффективно справляются с насекомыми.

Никакой сверхъестественной резистентности у комаров нет: они уничтожались эффективно много лет назад и так же происходит сейчас, резюмировал Хряпин.

Не опасны?

В версии с комарами усомнился и доктор биологических наук Сергей Гашев. По его словам, лоси в природе сталкиваются с куда более настырными насекомыми – например, оленьими кровососками, которых часто называют лосиной мухой. Но даже из-за нее животные не бегут в города.

"Кроме того, со стороны Европы идет жара и численность кровососов резко упадет: лужи пересохнут, а сухая погода для них губительна. Поэтому повода беспокоиться нет", – отметил биолог.

По его словам, лоси могут выходить на городские территории в любое время года. Особенно молодые, которые появляются там из-за неопытности, а не комаров.





Сергей Гашев доктор биологических наук Молодые особи либо только отлучились от матерей, либо иногда еще с ними выходят из лесов, гуляют по пригородам. Летом они могут быть опасны, только если сами напугаются и попробуют защититься. Угроза появляется в сентябре – октябре, когда начинается гон: самцы могут целенаправленно нападать на человека.

При встрече с крупным диким животным эксперт порекомендовал, медленно пятясь, отойти подальше с поля зрения и спрятаться за препятствие (толстое дерево, машину, дом), чтобы животное потеряло человека из вида.

"Только потом можно убегать. Главное – не совершать резких движений, не поворачиваться спиной. Если лось не видит угрозы, он не будет догонять", – добавил он.

Если же животное внезапно появилось на дороге, водителю лучше остановиться и подождать, пока оно перейдет. Можно посигналить, но обычно лось от этого не ускоряется – нужно дать ему спокойно скрыться в лесу, заключил Гашев.

