Голос создателя Marvel Стэна Ли используют для озвучивания книг

Компания ElevenLabs включила в свою цифровую библиотеку персонажей голос и образ автора Marvel Стэна Ли. Благодаря этому пользователи смогут использовать ИИ-версию Ли для озвучивания книг и создания комиксов. Изображения каких знаменитостей были воссозданы с помощью нейросети, читайте в материале Москвы 24.

Стэн Ли

Компания ElevenLabs заключила соглашение со Stan Lee Universe, получив разрешение на использование голоса и образа умершего в 2018 году автора Marvel. ИИ-версия Ли появится в библиотеке цифровых персонажей, что позволит пользователям использовать образ американского писателя для озвучивания книг и создания изображений с его внешностью в стилистике комиксов. Голос удалось воссоздать благодаря архивным профессиональным записям, сообщил сайт Variety.

Сервис готовится запустить проект, в котором ИИ-версия автора будет озвучивать классические произведения. Представители компании Stan Lee Universe отметили, что важно сохранить связь Ли с поклонниками. Юрист и член совета директоров компании Чаз Рейни заявил, что фанаты всегда "слышали" комиксы голосом Ли, а теперь технологии позволят воплотить это в жизнь.

В цифровую коллекцию ElevenLabs уже вошли голоса актеров Майкла Кейна, Джуди Гарленд, Берта Рейнольдса, Дэвида Хассельхоффа и ученого Альберта Эйнштейна.

Оззи Осборн

В мае 2026 года семья певца Оззи Осборна объявила о создании его цифрового аватара при помощи искусственного интеллекта, сообщил онлайн-журнал Far Out Magazine.

Аватар Оззи поможет создать специальная система Proto Luma – полноразмерное голографическое устройство с искусственным интеллектом, оно может вести разговор в реальном времени.

Цифрового Осборна удалось воссоздать на основе официальных материалов, согласованных с его семьей. Однако поклонники встретили анонс критикой, назвав идею жуткой и неуважительной к памяти музыканта.

Сын певца Джек Осборн позже заявил, что проект сделан "максимально деликатно", сообщил сайт NME.

То, что мы делаем, – очень сложная технология. Это не просто картинка моего отца, подключенная к ChatGPT. Мы работаем с технологиями совершенно другого уровня, и все будет ощущаться максимально реалистично. Честно, даже немного безумно, насколько необычно это будут использовать.
Джек Осборн
сын Оззи Осборна

Джек добавил, что отец знал об этой идее еще при жизни и точно одобрил бы подобное.

Юрий Никулин

В 2024 году на экраны вышла семейная комедия "Манюня: Приключения в Москве". По сюжету, герои фильма попадают в цирк, где знакомятся с молодым Юрием Никулиным.

На этапе презентации продюсер проекта Сарик Андреасян рассказал в одном из шоу в Сети, что умершего в 1997 году актера "оживили" с помощью искусственного интеллекта. По словам авторов фильма, разрешение использовать образ было получено непосредственно от семьи Никулина.

У нас даже вот в конце фильма будет плашка, что образ Юрия Никулина одобрен семьей, с благословения и так далее. То есть это не какая-то диверсия или не какая-то там странная причуда.
Сарик Андреасян
один из продюсеров фильма

Зрители отнеслись к необычному возвращению любимого артиста неоднозначно. После просмотра фильма некоторые пользователи раскритиковали эту идею.

Семья актера позже подтвердила, что с ней все было согласовано. Внук артиста Юрий рассказал, что родственникам показали исходные кадры фильма, сообщило издание "Абзац". Сын Никулина Максим в интервью "Вечерней Москве" рассказал, что одобрил желание таким образом сохранить память об отце.

"Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала", – отметил он.

Джон Леннон

В июне 2023 года британский музыкант Пол Маккартни сообщил, что ИИ помог дописать новую и последнюю песню The Beatles. В нем использовали настоящий голос Джона Леннона, сообщило издание The Guardian.

Релиз композиции под названием Now And Then состоялся в ноябре того же года. Технология позволила "извлечь" голос умершего в 1980 году Леннона и самостоятельно завершила песню, написанную несколько десятков лет назад.

По данным СМИ, вдова певца Леннона Йоко Оно после его смерти передала Полу Маккартни кассету с пометкой "Для Пола", содержащую демо-версию песни. При этом в 1990‑х The Beatles уже пытались поработать над записью, но столкнулись со сложностями: качество было низким и голос музыканта трудно было отделить от фоновых шумов.

Владислав Галкин

В 2022 году вышел мини-сериал "Диверсант. Идеальный штурм" – четвертая часть проекта "Диверсант". В новых эпизодах появился герой Григорий Калтыгин, которого в первом и втором сезоне сыграл умерший в 2010 году Владислав Галкин. Для этого создатели фильма применили технологию deepfake, которая не просто "оживила" его героя, но и позволила ему "исполнить" восьмиминутную роль.

Однако отец знаменитости, актер и режиссер, заслуженный артист РФ Борис Галкин с осторожностью отнесся к новым технологиям, сообщает News.ru.

Если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика все равно хуже артист, чем Владислав Галкин.
Борис Галкин
актер, режиссер, заслуженный артист РФ

Также артист выразил тревогу по поводу того, что ИИ-технологии смогут заменить живых актеров, отметив, что это будет выгодно продюсерам, потому что не нужно будет никому выплачивать гонорар.

