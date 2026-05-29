Голос создателя Marvel Стэна Ли используют для озвучивания книг

Компания ElevenLabs включила в свою цифровую библиотеку персонажей голос и образ автора Marvel Стэна Ли. Благодаря этому пользователи смогут использовать ИИ-версию Ли для озвучивания книг и создания комиксов. Изображения каких знаменитостей были воссозданы с помощью нейросети, читайте в материале Москвы 24.

Стэн Ли

Фото: Getty Images/Mat Szwajkos

Компания ElevenLabs заключила соглашение со Stan Lee Universe, получив разрешение на использование голоса и образа умершего в 2018 году автора Marvel. ИИ-версия Ли появится в библиотеке цифровых персонажей, что позволит пользователям использовать образ американского писателя для озвучивания книг и создания изображений с его внешностью в стилистике комиксов. Голос удалось воссоздать благодаря архивным профессиональным записям, сообщил сайт Variety.

Сервис готовится запустить проект, в котором ИИ-версия автора будет озвучивать классические произведения. Представители компании Stan Lee Universe отметили, что важно сохранить связь Ли с поклонниками. Юрист и член совета директоров компании Чаз Рейни заявил, что фанаты всегда "слышали" комиксы голосом Ли, а теперь технологии позволят воплотить это в жизнь.

В цифровую коллекцию ElevenLabs уже вошли голоса актеров Майкла Кейна, Джуди Гарленд, Берта Рейнольдса, Дэвида Хассельхоффа и ученого Альберта Эйнштейна.

Оззи Осборн

Фото: Getty Images/Kevork Djansezian

В мае 2026 года семья певца Оззи Осборна объявила о создании его цифрового аватара при помощи искусственного интеллекта, сообщил онлайн-журнал Far Out Magazine.

Аватар Оззи поможет создать специальная система Proto Luma – полноразмерное голографическое устройство с искусственным интеллектом, оно может вести разговор в реальном времени.

Цифрового Осборна удалось воссоздать на основе официальных материалов, согласованных с его семьей. Однако поклонники встретили анонс критикой, назвав идею жуткой и неуважительной к памяти музыканта.

Сын певца Джек Осборн позже заявил, что проект сделан "максимально деликатно", сообщил сайт NME.





Джек Осборн сын Оззи Осборна То, что мы делаем, – очень сложная технология. Это не просто картинка моего отца, подключенная к ChatGPT. Мы работаем с технологиями совершенно другого уровня, и все будет ощущаться максимально реалистично. Честно, даже немного безумно, насколько необычно это будут использовать.

Джек добавил, что отец знал об этой идее еще при жизни и точно одобрил бы подобное.

Юрий Никулин

Фото: кадр из фильма "Манюня: Приключения в Москве"; режиссер – Денис Гуляр; производство – Кинокомпания братьев Андреасян

В 2024 году на экраны вышла семейная комедия "Манюня: Приключения в Москве". По сюжету, герои фильма попадают в цирк, где знакомятся с молодым Юрием Никулиным.

На этапе презентации продюсер проекта Сарик Андреасян рассказал в одном из шоу в Сети, что умершего в 1997 году актера "оживили" с помощью искусственного интеллекта. По словам авторов фильма, разрешение использовать образ было получено непосредственно от семьи Никулина.





Сарик Андреасян один из продюсеров фильма У нас даже вот в конце фильма будет плашка, что образ Юрия Никулина одобрен семьей, с благословения и так далее. То есть это не какая-то диверсия или не какая-то там странная причуда.

Зрители отнеслись к необычному возвращению любимого артиста неоднозначно. После просмотра фильма некоторые пользователи раскритиковали эту идею.

Семья актера позже подтвердила, что с ней все было согласовано. Внук артиста Юрий рассказал, что родственникам показали исходные кадры фильма, сообщило издание "Абзац". Сын Никулина Максим в интервью "Вечерней Москве" рассказал, что одобрил желание таким образом сохранить память об отце.

"Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала", – отметил он.

Джон Леннон

Фото: Getty Images/Michael Putland

В июне 2023 года британский музыкант Пол Маккартни сообщил, что ИИ помог дописать новую и последнюю песню The Beatles. В нем использовали настоящий голос Джона Леннона, сообщило издание The Guardian.

Релиз композиции под названием Now And Then состоялся в ноябре того же года. Технология позволила "извлечь" голос умершего в 1980 году Леннона и самостоятельно завершила песню, написанную несколько десятков лет назад.

По данным СМИ, вдова певца Леннона Йоко Оно после его смерти передала Полу Маккартни кассету с пометкой "Для Пола", содержащую демо-версию песни. При этом в 1990‑х The Beatles уже пытались поработать над записью, но столкнулись со сложностями: качество было низким и голос музыканта трудно было отделить от фоновых шумов.

Владислав Галкин

Фото: кадр из сериала "Диверсант"; режиссер – Андрей Малюков; производство – Первый канал

В 2022 году вышел мини-сериал "Диверсант. Идеальный штурм" – четвертая часть проекта "Диверсант". В новых эпизодах появился герой Григорий Калтыгин, которого в первом и втором сезоне сыграл умерший в 2010 году Владислав Галкин. Для этого создатели фильма применили технологию deepfake, которая не просто "оживила" его героя, но и позволила ему "исполнить" восьмиминутную роль.

Однако отец знаменитости, актер и режиссер, заслуженный артист РФ Борис Галкин с осторожностью отнесся к новым технологиям, сообщает News.ru.





Борис Галкин актер, режиссер, заслуженный артист РФ Если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика все равно хуже артист, чем Владислав Галкин.

Также артист выразил тревогу по поводу того, что ИИ-технологии смогут заменить живых актеров, отметив, что это будет выгодно продюсерам, потому что не нужно будет никому выплачивать гонорар.