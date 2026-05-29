Голос создателя Marvel Стэна Ли используют для озвучивания книг

Компания ElevenLabs включила в свою цифровую библиотеку персонажей голос и образ автора Marvel Стэна Ли. Благодаря этому пользователи смогут использовать ИИ-версию Ли для озвучивания книг и создания комиксов. Изображения каких знаменитостей были воссозданы с помощью нейросети, читайте в материале Москвы 24.
Стэн Ли
Компания ElevenLabs заключила соглашение со Stan Lee Universe, получив разрешение на использование голоса и образа умершего в 2018 году автора Marvel. ИИ-версия Ли появится в библиотеке цифровых персонажей, что позволит пользователям использовать образ американского писателя для озвучивания книг и создания изображений с его внешностью в стилистике комиксов. Голос удалось воссоздать благодаря архивным профессиональным записям, сообщил сайт Variety.
Сервис готовится запустить проект, в котором ИИ-версия автора будет озвучивать классические произведения. Представители компании Stan Lee Universe отметили, что важно сохранить связь Ли с поклонниками. Юрист и член совета директоров компании Чаз Рейни заявил, что фанаты всегда "слышали" комиксы голосом Ли, а теперь технологии позволят воплотить это в жизнь.
В цифровую коллекцию ElevenLabs уже вошли голоса актеров Майкла Кейна, Джуди Гарленд, Берта Рейнольдса, Дэвида Хассельхоффа и ученого Альберта Эйнштейна.
Оззи Осборн
В мае 2026 года семья певца Оззи Осборна объявила о создании его цифрового аватара при помощи искусственного интеллекта, сообщил онлайн-журнал Far Out Magazine.
Аватар Оззи поможет создать специальная система Proto Luma – полноразмерное голографическое устройство с искусственным интеллектом, оно может вести разговор в реальном времени.
Цифрового Осборна удалось воссоздать на основе официальных материалов, согласованных с его семьей. Однако поклонники встретили анонс критикой, назвав идею жуткой и неуважительной к памяти музыканта.
Сын певца Джек Осборн позже заявил, что проект сделан "максимально деликатно", сообщил сайт NME.
Джек добавил, что отец знал об этой идее еще при жизни и точно одобрил бы подобное.
Юрий Никулин
Фото: кадр из фильма "Манюня: Приключения в Москве"; режиссер – Денис Гуляр; производство – Кинокомпания братьев Андреасян
В 2024 году на экраны вышла семейная комедия "Манюня: Приключения в Москве". По сюжету, герои фильма попадают в цирк, где знакомятся с молодым Юрием Никулиным.
На этапе презентации продюсер проекта Сарик Андреасян рассказал в одном из шоу в Сети, что умершего в 1997 году актера "оживили" с помощью искусственного интеллекта. По словам авторов фильма, разрешение использовать образ было получено непосредственно от семьи Никулина.
Зрители отнеслись к необычному возвращению любимого артиста неоднозначно. После просмотра фильма некоторые пользователи раскритиковали эту идею.
Семья актера позже подтвердила, что с ней все было согласовано. Внук артиста Юрий рассказал, что родственникам показали исходные кадры фильма, сообщило издание "Абзац". Сын Никулина Максим в интервью "Вечерней Москве" рассказал, что одобрил желание таким образом сохранить память об отце.
"Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала", – отметил он.
Джон Леннон
В июне 2023 года британский музыкант Пол Маккартни сообщил, что ИИ помог дописать новую и последнюю песню The Beatles. В нем использовали настоящий голос Джона Леннона, сообщило издание The Guardian.
Релиз композиции под названием Now And Then состоялся в ноябре того же года. Технология позволила "извлечь" голос умершего в 1980 году Леннона и самостоятельно завершила песню, написанную несколько десятков лет назад.
По данным СМИ, вдова певца Леннона Йоко Оно после его смерти передала Полу Маккартни кассету с пометкой "Для Пола", содержащую демо-версию песни. При этом в 1990‑х The Beatles уже пытались поработать над записью, но столкнулись со сложностями: качество было низким и голос музыканта трудно было отделить от фоновых шумов.
Владислав Галкин
В 2022 году вышел мини-сериал "Диверсант. Идеальный штурм" – четвертая часть проекта "Диверсант". В новых эпизодах появился герой Григорий Калтыгин, которого в первом и втором сезоне сыграл умерший в 2010 году Владислав Галкин. Для этого создатели фильма применили технологию deepfake, которая не просто "оживила" его героя, но и позволила ему "исполнить" восьмиминутную роль.
Однако отец знаменитости, актер и режиссер, заслуженный артист РФ Борис Галкин с осторожностью отнесся к новым технологиям, сообщает News.ru.
Также артист выразил тревогу по поводу того, что ИИ-технологии смогут заменить живых актеров, отметив, что это будет выгодно продюсерам, потому что не нужно будет никому выплачивать гонорар.