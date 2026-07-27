Москвичи пожаловались на отказы в посещении заведений из-за дресс-кода

В Москве участились случаи, когда посетителей с билетами не допускают на мероприятия из-за несоответствия дресс-коду. О том, насколько законна подобная практика и что может грозить таким организаторам, разбиралась Москва 24.

"Надо примодниться чуток"

В Сети все чаще появляются видео москвичей, которые жалуются на несправедливый фейс-контроль в заведениях. Даже при наличии билетов людям отказывают в проходе из-за несоответствия дресс-коду.

Например, в интернете завирусилась история девушки, которая не смогла попасть с подругами на концерт группы "Лилов" в московском клубе, несмотря на наличие билетов. При входе сотрудница фейсконтроля заявила, что пройти может только одна из них, причем без объяснения причины.

Девушки отказались разделяться, так как приехали вместе ради выступления. По их словам, они были трезвы, спокойны и одеты в летние платья и обувь на каблуках. При этом в клуб беспрепятственно пропустили других гостей в повседневной одежде.



пользовательница Сети Не надо было каблуки надевать? Чем мы согрешили, собственно, рожей не вышли? Я не понимаю, в чем причина.

Девушкам пришлось оформить возврат билетов, однако комиссию сервиса им не вернули. Деньги так и не поступили на счет, а в поддержке сообщили, что процесс может занять до 30 рабочих дней.

Аналогичные жалобы поступают и от других посетителей. Например, одна из жительниц столицы рассказала, что столкнулась с отказом при входе в клуб Анны Асти. По словам девушки, она была приглашена в заведение по бартеру как блогер и заранее уточнила у администрации правила посещения. Сотрудники ответили, что дресс-кода нет, главное – избегать спортивной одежды и выглядеть опрятно.

Однако уже на входе гостье заявили, что она не проходит по внешнему виду, несмотря на наряд, состоящий из юбки, кофты и темных колготок.





повествовательница Сети Это максимальный антиобзор! Анна Асти, пожалуйста, займись своим персоналом и охранниками, которые там стоят.

Посетительница также отметила, что в этот же вечер в клуб беспрепятственно пропустили других девушек в откровенных нарядах. Гостья добавила, что потратила время и силы, готовясь к мероприятию с раннего утра, но в итоге была вынуждена уйти, не попав внутрь. Кроме того, сотрудники клуба якобы отнеслись к ней с пренебрежением, что только усилило неприятные впечатления от ситуации.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни поддержали заведения, утверждая, что у всех приличных мест есть дресс-код.

"Сейчас время такое. Клубы и фейсеры решают, кто пройдет, а кто нет", "я сама в клубе работала и могу сказать, что вы не в формате клуба. Надо примодниться чуток", – посоветовали пользователи.

Другие же, наоборот, возмутились таким подходом, обратив внимание на то, что девушек в приличных платьях несправедливо осуждают за внешний вид.

Могут не пустить, но с оговоркой

Как отметила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая, в целом соблюдение дресс-кода является проявлением уважения к месту и окружающим.

В беседе с Москвой 24 она пояснила, что при выборе образа стоит руководствоваться логикой здравого смысла. Например, на вечернем публичном мероприятии следует одеваться более закрыто.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям В данном случае неуместны спортивная одежда, обтягивающие вещи, пляжные и купальные костюмы, а также одежда, чрезмерно оголяющая тело.

По мнению эксперта, для мужчин предпочтительна одежда, полностью закрывающая ноги – брюки, джинсы. Обувь должна быть закрытой, чтобы избежать дискомфорта и травм на танцполе.

"В качестве верха подойдут футболки или лонгсливы. Майки не рекомендуются. Также стоит обращать внимание на надписи и изображения: они должны быть цензурными, не содержать двусмысленных или провокационных формулировок, чтобы не провоцировать конфликты", – подчеркнула Коломацкая.

Для женщин желательно избегать чрезмерно оголенных платьев, экстремально короткой длины и глубоких декольте. Оптимальная минимальная длина – ладонь выше колена, чтобы при наклонах и танцах силуэт оставался приличным, заверила специалист.

В свою очередь, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила, что в российском законодательстве нет отдельного закона, закрепляющего правила дресс-кода. В разговоре с Москвой 24 она подчеркнула, что право организатора отказать в посещении при несоответствии внешнему виду вытекает из норм о публичном договоре и законодательства о защите прав потребителей.



Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву Когда организатор продает билет, он фактически делает публичное предложение, то есть заключает документ на оказание услуги. Чтобы отказ из-за дресс-кода стал законным, необходимы два условия: правило должно быть заранее доведено до сведения посетителей и применяться ко всем без исключения. Если же этого нет, отказ может быть признан нарушением прав потребителя.

Если гостя не пускают, а правила дресс-кода нигде не были объявлены, он вправе требовать возврата денег за билет, уверена адвокат. По ее словам, также возможно возмещение морального ущерба: например, компенсация расходов на транспорт до места проведения.



"Сначала стоит решить вопрос с организатором напрямую – направить досудебную претензию с требованием возврата денег. Как правило, фактический адрес компании можно найти на ее сайте. Если в течение 10 дней ответа не последует, стоит обратиться в суд общей юрисдикции по месту жительства или юридическому адресу организатора", – посоветовала Ярмуш.



Также, согласно Гражданскому кодексу, клиент вправе требовать неустойки за каждый день просрочки возврата (395 ГК РФ). Вместе с тем суд может взыскать с ответчика штраф в размере 50% от суммы за недобровольное удовлетворение требований потребителя в его счет, заключила она.